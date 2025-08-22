V novi številki Demokracije preberite: Bo Golob držal predvolilno obljubo in odstopil?

Piše: Vida Kocjan

Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije, je pred volitvami leta 2022 javno izjavil, da bo odstopil, če bo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da je kršil zakon o integriteti. Zdaj je to ugotovljeno, Golob pa se lovi na slamnate bilke (beri: odvetnika in malverzacije v povezavi s KPK), da mu obljube ne bilo treba izpolniti. Pravzaprav je že pozabil nanjo. Tako kot na tiste, da bo Slovenijo popeljal med najrazvitejše države. Namesto tega tonemo.

Ta čas v zvezi s pritiski na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar poteka preiskava KPK, ki je julija 2025 Golobu poslala osnutek ugotovitev, nanj pa je že odgovoril. Slednje je javnosti prikril.

Po neuradnih informacijah naj bi bila KPK ugotovila kršitev integritete zaradi političnih pritiskov na policijo, vendar postopek še ni končan, končne ugotovitve pa še niso javne. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pričakuje ustavitev postopka, saj meni, da kršitev ni podana, medtem ko opozicija (SDS in NSi) poziva k izpolnitvi predvolilne obljube in h Golobovemu odstopu. V koaliciji (Gibanje Svoboda, SD, Levica) so odzivi zadržani; Gibanje Svoboda podpira Goloba, SD pa napoveduje razpravo po uradni objavi poročila KPK.

Tudi preboja ni

Golob je obljubljal tudi preboj Slovenije med najrazvitejše države na svetu, poleg tega je znana njegova napoved o skorajšnji 100 milijonov evrov vredni tuji naložbi v Slovenijo. Na skupščini Združenih narodov se je hvalil tudi z graditvijo superračunalnika v Mariboru, ki naj bi bil del širšega projekta, financiranega delno (polovično) z evropskimi sredstvi. Nič od tega ni uresničeno.

