V novi Demokraciji preberite: Zdravstvena stroka odločno PROTI evtanaziji, levičarji manipulirajo z javnostjo; Omerza razgalja časopis Delo; Zadolžujejo nas na Kitajskem; Intervjuja: Zvonka Z. Slavec in Alfons Žibert

Izšla je nova številka revije Demokracija! V njej objavljamo, kako medicinska stroka enotno nasprotuje spornemu zakonu, ki uzakonja samomor s pomočjo ter zastrupljanje bolnikov. Zato je udeležba na referendumu in glasovanje proti nujno. Kot kaže, si je globoka država za lažje obvladovanje javnega mnenja ponovno izbrala katoliško Cerkev za osrednjega nasprotnika, čeprav evtanaziji nasprotuje veliko širši krog civilne družbe. Zakon, ki ga je Golobova koalicija pripravila kot hitro gašenje romskega požara in ga poimenovala Šutarjev zakon, je namenjen izključno reševanju Roberta Goloba in Luke Mesca. Raziskovalec arhivov in publicist Igor Omerza se je tokrat lotil raziskave povezanosti časopisa Delo z Udbo, ob tem je raziskal, kateri novinarji so sodelovali in kateri so odklonili sodelovanje. Zdravnica in medicinska zgodovinarka dr. Zvonka Zupanič Slavec je z medicinskega vidika ocenila spornost evtanazije, o njej pa je spregovoril tudi teolog in geštalt terapevt dr. Alfons Žibert. Z Demokracijo boste vedeli več!

Dr. Zvonka Zupanič Slavec je že dober mesec po nastopu Golobove vlade opozorila, da se v medijski tišini pripravlja zakon o evtanaziji oziroma prostovoljni prekinitvi življenja. Tega je že takrat pripravilo združenje Srebrna nit in je nastalo zunaj zdravniških organizacij (!). Dr. Zupanič Slavčeva je že tedaj izpostavila, da so se vse zdravniške organizacije izrekle proti omenjenemu zakonu, »saj je življenje največ, kar imamo, je čudež narave, zdravnik pa je skozi vso zgodovino bil in ostaja zavezan k ohranjanju življenja in izboljševanju zdravja«. »Nikakor ni dopustno, da se s predlogom tega zakona zdravnikom nalaga, da bi morali usmrtiti svoje bolnike, ki bi se za to odločili. Paradoksalno predlog celo zapiše, da mora zdravnik zaradi ugovora vesti poiskati drugega zdravnika, da to dejanje izvede,« je takrat poudarila dr. Zupanič Slavčeva in dodala, da je »na svetu 230 držav in niti 10 jih nima takega zakona, Slovenija pa bi ga morala sprejeti«. »Finančna ozadja poseganja po življenju, ki so v predlogu zakona, so neprimerna, saj je življenje neprecenljivo,« je bila tedaj jasna zdravnica. Kaj meni o aktualnem zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, pa lahko preberete v intervjuju, ki ga objavljamo v nadaljevanju revije.

Prozorne manipulacije levice z javnostjo pred referendumom

Čeprav prorežimske agencije za raziskovanje javnega mnenja pri objavi anket glede referenduma kažejo na prepričljivo zmago zagovornikov evtanazije, pa dogajanje v politiki kaže povsem drugačno sliko. Povedano drugače: v vrstah zagovornikov zakona, ki legalizira »samomor z asistenco«, dejansko prevladuje veliko nervoze. Morda je k temu pripomogla tudi grenka izkušnja z referendumom o privilegiranih pokojninah, ko je vladajoča koalicija pozivala k bojkotu referenduma in se opekla. Pri tem je priznala napako, ki pa jo tokrat ne želi ponoviti. Za padec zakona bo namreč potrebnih precej več kot 340 tisoč glasov, seveda pod pogojem, da bo število oddanih glasov ZA nižje. Vladajoča nomenklatura se je morala tako odločiti, kaj storiti – ali igrati na igro čim nižje udeležbe na referendumu ali pa spodbuditi čim več svojih privržencev, da se referenduma udeležijo.

Intervjuja: dr. Zvonka Zupanič Slavec in dr. Alfons Žibert

»Duh časa poudarja individualizem in osebno svobodo. »Moja smrt, moja pravica« je modno geslo zagovornikov zakona. Ali se ne zavedajo, da nimajo pravice tega dela naložiti na ramena zdravstvenega osebja? To nima nič s tem. Tega se niso nikoli učili in tega ne znajo. Mediji in družabna omrežja pa z megafoni razglašajo, kako ljudje neznosno trpijo, kar jim pogosto zamegli misel in oster pogled na življenje. Zavajajoča medijska vprašanja, ustvarjena z verbalnim inženiringom, pa imajo močan čustven vpliv, saj se ve, da nihče ne bi hotel trpeti,« je v intervjuju za Demokracijo med drugim povedala dr. Zvonka Zupanič Slavec, zdravnica, profesorica in zgodovinarka.

Da gre za dekadenco, potrjuje tudi duhovnik in geštalt terapevt dr. Alfons Žibert. »Me kar boli v duši, da se sploh pogovarjamo o tem. Prva stvar, ki mi pade na pamet, je to, da bi se morali mi kot družba pogovoriti, kako ovrednotiti življenje, ne pa ga uničevati. Res se mi zdi deviacija, da se pogovarjamo, kako bi življenje končali,« je dejal v intervjuju.

Golobova vlada nas po novem zadolžuje tudi na Kitajskem

»Slovenija, članica EU in Nata, se zadolžuje na Kitajskem, preganja Izrael in na vrh slovenskega gospodarstva Gospodarska zbornica Slovenije vabi ruskega propagandista,« je pred kratkim na omrežju X zapisal Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS). V nadaljevanju je dodal, da zahodna veleposlaništva »vsa po vrsti pošiljajo začudena vprašanja, ali se niso spet znašli v ostanku nekdanje SFRJ«. Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba načrtuje prvo zadolžitev na kitajskem trgu. Leta 2026 naj bi izdali tako imenovane obveznice panda v vrednosti do 5 milijard juanov (okoli 608 milijonov evrov). Te obveznice bi kupile kitajske banke in skladi, kar pomeni, da bi Slovenija najela posojilo pri Kitajcih. Klemen Boštjančič, finančni minister /Gibanje Svoboda) in podpredsednik vlade, načrte v javnosti utemeljuje z željo po »razširitvi baze vlagateljev« v času trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. V resnici pa pri tem ne gre za »vlagatelje«, pač pa za posojilodajalce, ki jim bo Slovenija v zameno za posojeni denar izdala vrednostne papirje, državne obveznice kot jamstvo za vračilo.

Zapravljanje davkoplačevalskega denarja za vladno oglaševanje

Vladajoči v odhodu množično zapravljajo davkoplačevalski denar, vse po sistemu požgane zemlje. Za njimi nič. Škandal pa je, da denar zapravljajo za oglaševanje nečesa, česar ni, s tem pa tudi financirajo sebi naklonjene medije. Tokrat smo pod drobnogled vzeli ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Golobova Valentina Prevolnik Rupel, in ministrstvo za dolgotrajno oskrbo, ki ga vodi levičarski aktivist in ustanovitelj Inštituta 8. marec. Prvi prek plačanih oglaševalskih akcij poskušajo državljane prepričati, da je z zdravstveno reformo vse v najlepšem redu, drugi pa podobno počenjajo s projektom dolgotrajne oskrbe. V praksi pa je stvar povsem drugačna. Nič od tega ne deluje.

Romska problematika in Šutarjev zakon, ki je zakon za reševanje Goloba in Mesca

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) v treh letih in pol za rešitev težav prebivalcev jugovzhodne Slovenije in Posavja ni naredila nič. Zdaj pa izvajajo medijski spin za reševanje Goloba in Mesca ter tranzicijske levice. Najprej so v prejšnji vladi z napovedmi posvetovalnih referendumov blokirali sprejetje zakonodaje, nato so blokirali sprejetje zakonskih sprememb, ki jih je v državni zbor oktobra 2022 vložilo enajst županov s podpisi 31.500 volivcev in volivk. Ne samo da so blokirali, tudi zmerjali so vse. Ko pa je 25. oktobra 2025 v Novem mestu pod udarci skupine Romov tragično preminul 48-letni Aleš Šutar, so se nenadoma zbudili. Menda blazno zavedni obžalujejo tragično smrt, za katero pa še vedno ne najdejo pravega imena. Šutar, oče dveh otrok, je v novomeški klub, kjer se že več let zbirajo mladi, prišel po sina, ki ga je poklical, ker ga je nadlegovala skupina Romov. Ko je prišel pred klub ali vstopil vanj, to še ni povsem razčiščeno, ga je po pričevanju očividcev obkolila skupina petih Romov.

Mag. Igor Omerza: Triptih o Delu in Udbi

Dvojna knjiga »Temna« in »Svetla stran Dela«, ki je bila natisnjena konec prejšnjega meseca, je do zdaj z naskokom najobsežnejša in kompleksna mikroanatomija delovanja naše propadle tajne politične policije (ponarodelo Udbe)! Kaj takega ne boste našli ne na prostorih nekdanje Jugoslavije, niti v Evropi, niti na vsem modrem planetu. Kakorkoli že, v dvojni »temno-svetli« knjigi opisujem »temne« in »svetle« novinarje Dela ter nekatere »temne« zunanje sotrudnike tega časopisa. Kljub neznanskemu obsegu je njena prednost v tem, da jo lahko berete v sredini, spredaj ali zadaj, saj je razdeljena na 31 večjih ali manjših samostojnih »kosov«. Pri tem naključnem odpiranju strani morate vedeti samo, da je nekoč, v propadli socialistični Sloveniji, obstajala »grda« Udba, ki je s pomočjo slabih fantov in deklet po nalogu in pod nadzorom še slabših fantov in deklet zalezovala in šikanirala dobre fante in dekleta!

V novi Demokraciji lahko preberete številna analitične kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Lucija Kavčič, Tanja Brkić, Jože Biščak, Branko Koderman, Andreja Valič Zver, Borut Korun, Miro Petek, Matevž Tomšič in Vinko Gorenak.

