V novi Demokraciji preberite: Zaradi Golobove leve vlade nas Hrvaška dohiteva in prehiteva

Piše: Vida Kocjan

Za mnoge je šokantno, da nas sosednja Hrvaška dohiteva in celo prehiteva v gospodarski rasti, pri plačah in privlačnosti za investicije. Medtem ko Hrvaška beleži rekordne prihodke iz turizma, hitro črpa evropska sredstva in izvaja reforme, ki spodbujajo rast, Slovenija pod vodstvom leve vlade Roberta Goloba caplja za njo.

Strokovnjaki opozarjajo, da so višji davki, povečana birokracija in pomanjkanje reform pod Golobovo vladavino zadušili gospodarstvo, kar je privedlo do padca kupne moči in izgube konkurenčnosti. Kaj je razlog za to? Poglejmo dejstva in izjave ključnih akterjev.

Gospodarski podatki kažejo jasno sliko

Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Evropskega statističnega urada (Eurostat) je Hrvaška v obdobju 2022–2025 rasla hitreje od Slovenije. Leta 2024 je hrvaška gospodarska rast dosegla 3,8 odstotka, medtem ko je bila slovenska le 1,6- do 2,5-odstotna. Glede na napovedi in zdajšnje ocene je bila v letu 2025 hrvaška rast bruto domačega proizvoda (BDP) okoli 2,9- do 3,0-odstotna, slovenska pa le 0,8- do 1-odstotna.

