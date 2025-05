V novi Demokraciji preberite: Vladni poker: tvegali skoraj vse in nazadnje skoraj vse izgubili

Piše: Gašper Blažič

Prejšnji teden smo pisali, da je vladajoča nomenklatura z »majskim rdečim maršem« hotela ljudstvu vsiliti »cepivo« proti referendumu, a to »cepivo« očitno ni prijelo. Prav nasprotno.

Kot smo še pisali, se je vladajoča elita odločila, da bo »dan zmage« proslavila na napačen datum, to je 9. maj, čeprav je splošno znano, da Evropa – v nasprotju z Rusko federacijo – ta dan praznuje 8. maja, ki je v Sloveniji hkrati tudi obletnica Majniške deklaracije iz leta 1989, tistega dokumenta, ki je postal temeljni program za osamosvojitev, a so ga tedanje komunistične korifeje skušale čim bolj zamegliti. Tudi s pomočjo t. i. Temeljne listine, ki je poudarjala novo Jugoslavijo in novi socializem, pa tudi s pomočjo Sveta za človekove pravice, ki ga je kot prvi neuradni slovenski »ombudsman« vodil komunistični profesor kazenskega prava Ljubo Bavcon. Sedanja vladajoča koalicija seveda nadaljuje svojo politiko v tem duhu, saj se je povzdignila nad ljudstvo in – z izjemo SD – pozvala k bojkotu, sedaj pa zanika, da bi bila na referendumu poražena, češ da na njem sploh ni sodelovala.

Pozivi k bojkotu so se izkazali za nerazumne

Razmere pred referendumom so bile precej negotove. Kazalo je namreč, da bo kvorum precej težko doseči, saj je bilo v dominantnih medijih slišati in brati več podpore bojkotu kot pa udeležbi. Da seveda ne omenjamo pametovanja o tem, kako SDS uničuje slovensko kulturo in njenim ustvarjalcem krade prihodnost. Takšna zlobna sporočila so prihajala predvsem iz vrst t. i. levičarskih alternativcev, ki so pojem kulture zapeljali v smer novodobnih performansov in »umetniških inštalacij«, kot je že znano dojenje psa. No, novost v primerjavi z vsemi dosedanjimi referendumi je bila, da so vladajoči tokrat uradno pozvali k bojkotu referenduma. Namen je bil jasen: če bi dovolj veliko ljudi bojkotiralo referendum, predlagatelji referenduma ne bi dosegli zakonsko predvidenega kvoruma, kar pomeni, da mora najmanj petina vseh glasovalnih upravičencev zavrniti zakon.

