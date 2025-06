V novi Demokraciji preberite: Vladajoči podcenjujejo in dopuščajo romsko kriminaliteto; Novi prispevki za nacionalni program; Šef koalicije je Janković; Intervjuja: Jože Tanko in Jesús Colina

Piše: G. B.

V novi številki revije Demokracija razkrivamo, kako vladajoča koalicija podcenjuje in dopušča romsko kriminaliteto ter nasilje. Pod drobnogled smo vzeli zbornik Soglasje za zgodovinski trenutek, ki prinaša prispevke za nov slovenski nacionalni program. V primeru vmesnega poročila o kanalu C0 ugotavljamo, da je pri vladajočih poslancih prevladala lojalnost Jankoviću, ki je očitno gospodar te koalicije! Objavljamo intervju s poslancem SDS Jožetom Tankom in feljton dr. Tomaža Kladnika o obrambi Slovenije leta 1991. Objavljamo tudi pogovor s publicistom Jesúsom Colino, čigar knjiga o novem papežu Leonu XIV. je nedavno izšla tudi v slovenskem prevodu. S prenovljeno Demokracijo boste vedeli več!

Na Ribniškem in širšem območju Jugovzhodne Slovenije ter Posavja vre. Ogorčenje nad delom vladajoče koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica) v povezavi z neurejanjem romske problematike ter naraščanjem kriminala in nasilja je veliko. Ne samo ker je vlada zavrnila predloge županov s podpisi več kot 11.500 volivcev in volivk za spremembo več zakonov, sodu je dno izbil napad treh Romov na ribniškega župana Sama Pogorelca, komaj polnoletnega srednješolca, sina ene od uslužbenk občinske uprave, in policistko. Ne vlada ne predsednica države Nataša Pirc Musar se na pozive k ukrepanju nista odzvali. Ribniškemu županu so s smrtjo grozili sredi avgusta lani. Pogorelc je takrat grožnje prijavil Policijski postaji Ribnica. Poudaril je, da se zaradi zaostrovanja razmer s posameznimi Romi marsikdo v občini počuti ogroženega, tudi sam. Minilo je nekaj mesecev, v začetku junija letos pa se je zgodilo.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

V novi Demokraciji še preberite:

Soglasje za zgodovinski trenutek: bomo izkoristili priložnost?

Zbornik, ki je marca izšel v digitalni obliki, je sedaj na voljo tudi v tiskani izdaji. Zbornik »Soglasje za zgodovinski trenutek« ima nekoliko presenetljivo podnaslov »Prispevki za slovenski pomladni program« in ne omenja izrecno »nacionalnega programa«. Na to je v torek, 10. junija, navzoče na predstavitvi tiskane izdaje zbornika spomnil tudi predsednik SDS Janez Janša. »Opazil sem spremembo v podnaslovu sedanjega zbornika in Revije 57. Sedanji podnaslov je ‘Novi prispevki za slovenski pomladni program’, ne ‘slovenski nacionalni program’. Ta zbornik ima zoženo ambicijo in menim, da bi moral biti naslov jasen. Ideje niso samo politične, temveč so del nacionalnega programa. Slovenija bo boljša, ko bodo te ideje uresničene,« je med drugim dejal prvak SDS, ki je bil doslej trikrat premier. Spomnil je tudi, da smo v vojni za Slovenijo sicer zmagali, vendar kulturna vojna še traja. »In to vojno moramo še dobiti. V skladu s plebiscitno odločitvijo Slovencev leta 1990.«

Intervjuja: Jože Tanko in Jesús Colina

»Tako kot večina državljanov niti jaz nisem zadovoljen. Vlada se s pomočjo največjih medijev trudi piarovsko vzdrževati pri ljudeh občutek, da počne nekaj velikega, enkratnega in da je izjemno uspešna. A ji ne uspeva najbolj, ker so dejstva in realni rezultati drugačni. Da je vlada neučinkovita, se vidi že po tem, da je najslabša pri črpanju sredstev EU, da nam pada gospodarska rast, da se čedalje več podjetij seli v tujino. Pa tudi pogled na lestvice, ki jih objavljajo različne neodvisne evropske institucije, npr. Evropska centralna banka, Evropska komisija in druge, temu pritrjujejo,« je svoje (ne)zadovoljstvo z Golobovo vlado ocenil dolgoletni poslanec SDS Jože Tanko, sicer doma iz Ribnice. Komentiral je tudi nedavni fizični napad na ribniškega župana Sama Pogorelca.

Za naš tednik je spregovoril tudi publicist Jesús Colina, saj je nedavno izšel slovenski prevod njegove knjige o papežu Leonu XIV.

Soočamo se z demografsko zimo!

Anja Bah Žibert je predstavnike medijev opozorila, da je Slovenija pred eno največjih razvojnih in civilizacijskih preizkušenj. Gre za demografsko zimo, ki postaja resničnost kljub dolgoletnim opozorilom stroke, številnim opozicijskim pobudam in ozaveščanju javnosti o prenizki rodnosti. Golobova vlada namreč ni sprejela nobenih ukrepov, medtem ko povprečna starost umrlih narašča, število novorojenčkov pa pada. »Slovenija se stara, prebivalstva je vse manj. Projekcije kažejo, da bo po letu 2024 število prebivalcev začelo upadati, delež starejših nad 65 let pa bo do sredine stoletja presegel 31 odstotkov,« je poudarila Bah Žibertova. A zdajšnje vlade to očitno ne skrbi preveč, saj lahko umirajoče Slovence zamenjajo migranti. Glede na podatke Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) namenja Slovenija za družinsko politiko manj kot en odstotek BDP, kar nas uvršča med najslabše države v Evropi. Vlada namesto podpore družinam sprejema ukrepe, ki slednjim škodujejo. Med njimi so po besedah poslanke znižanje splošne dohodninske olajšave, zamrznitev cenzusov za otroške dodatke in štipendije, zvišanje življenjskih stroškov in uvedba novih obremenitev, kot je denimo obvezni zdravstveni prispevek.

Kanal C0: Prevladala lojalnost Jankoviću, ki je očitno gospodar te koalicije!

Vmesno poročilo o graditvi kanala C0, ki ga je pripravila preiskovalna komisija državnega zbora pod vodstvom Anje Bah Žibert (SDS), obsega več kot 500 strani z 91 ključnimi ugotovitvami in s šestimi predlaganimi sklepi. Ugotovili so, da je kanal C0 brez ustreznih zaščitnih ukrepov resna grožnja za pitno vodo, ki je strateškega pomena za Slovenijo. Komisija je prejšnji petek, 13. junija 2025, obravnavala poročilo, ki poudarja tveganja za onesnaženje pitne vode in vprašljive postopke pri pridobivanju gradbenih dovoljenj brez celovite presoje vplivov na okolje. Poročilo se osredotoča na nepravilnosti, politično vmešavanje in nezakonitosti pri graditvi povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani, ki poteka čez vodovarstveno območje Ljubljanskega polja.

Parada ponosa naslednjič tudi v Gazi?

V soboto je v Ljubljani potekala »Parada ponosa« skupnosti LGBT+. Poleg običajnih sprevrženosti, ki smo jih vajeni na takšnih dogodkih, so letos v oči zbodla tudi nekatera protislovja, kot sta podpora Palestini in izbira Jankovića za enega od govorcev. Na osrednjem dogodku parade, ki je potekal na Kongresnem trgu, so bili glavni govorci predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in ljubljanski župan Zoran Janković. Glede na to, naj bi bil glavni namen dogodka boj proti homofobiji, je v oči padla predvsem ogromna palestinska zastava, ki so jo organizatorji izobesili poleg odra. Skupnost LGBT+ seveda deluje v sklopu sodobnih levičarskih mrež, ki zagrizeno podpirajo Palestino v zdajšnjih spopadih na Bližnjem vzhodu, a kljub temu gre za malce nenavadno odločitev. V Izraelu namreč tovrstne povorke potekajo bolj ali manj nemoteno, medtem ko tega ne moremo trditi za Gazo, še manj pa pričakovati, da bi Hamas sprejel ali celi vračal takšno podporo istospolnikov, saj jih odkrito prezira.

Hamasovi teroristi uporabljajo bolnišnice za svoja zatočišča

Osrednji mediji že od začetka spopadov v Palestini obtožujejo Izrael, da izvaja genocid, a po drugi strani navajajo podatke, ki jih daje ministrstvo za zdravstvo v Gazi pod nadzorom Hamasa. Prav tako naj bi teroristi velikokrat trdili, da so njihovi padli borci civilne žrtve. Še več, njihova vojska je velikokrat skrita v kleteh bolnišnic. Tako je letos junija izraelska vojska pod bolnišnico, ki jo je financirala Evropska unija v Khan Younisu, naselju v južnem delu Gaze, odkrila obsežen kompleks predorov in tam našla tudi truplo Mohammeda Sinwarja, vojaškega vodje Hamasa, ter drugih visokih poveljnikov, skritih neposredno pod urgentnim oddelkom. Kot navajajo Izraelske obrambne sile, naj bi šlo za ključni poveljniški center, v katerem so teroristi načrtovali operacije, hkrati pa so ga uporabljali kot skrivališče, zavarovano s civilno infrastrukturo. Izraelci so namreč v predorih poleg mrtvih hamasovcev odkrili tudi vojaško opremo, orožje in denar.

V novi Demokraciji lahko preberete številne analitične kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Gašper Blažič, Jože Biščak, Andrej Sekulović, Bogdan Sajovic, Matevž Tomšič, Stane Granda, Luka Rebolj, Mitja Iršič in Igor Kovač.

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!