V novi Demokraciji preberite: Tik pred volitvami »futrajo« svoje medije – z davkoplačevalskim denarjem

Bo že držalo, da vladajoča koalicija drugim očita to, kar počne sama. In še več: v času pred volitvami si kupuje naklonjenost medijev z davkoplačevalskim denarjem.

Na drugi strani pa parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo vodi Tamara Vonta (Svoboda), širi svoje področje, ker se koaliciji mudi. Zato želi pred komisijo privesti celo nekatere komentatorje iz oddaje Ura resnice. Cilj pa je pred volitvami ustvariti čim več hrupa in umazati ime medijev, ki jih vlada nima pod nadzorom.

Koaliciji se zelo mudi

Kot smo omenili, se koaliciji mudi, predvsem kar zadeva finance. Pred božičem so tako poskrbeli za še en popravek obstoječega zakona o RTV, da bi ji lahko legalno zagotovili dodatna finančna sredstva. Ob tem so čisto mimogrede spremenili tudi zakon o javnih financah, da jim nihče ne bo mogel očitati nezakonitega prerazporejanja sredstev. To pomeni, da bo vlada lahko še bolj trošila denar mimo proračunskih načrtov, pa tudi iz državnih rezerv. »Nakup stavbe na Litijski čez novo leto na vrat na nos (iz denarja za poplavljence), za kar sta se v preteklosti odločila Robert Golob in Boštjan Klemenčič, ne bo več kršenje zakona o javnih financah,« opozarja novinar in urednik Peter Jančič.

