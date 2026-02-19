V novi Demokraciji preberite: Škandalozno zapravljivi pod Fajonovo

Piše: Vida Kocjan

Vlada in ministrstvo za zunanje zadeve, ki ga vodi Tanja Fajon, tudi podpredsednica Golobove vlade, doslej še nista objavila natančnega zneska, ki so ga porabili za kampanjo in kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN) v letih 2024 in 2025. Po javno dostopnih podatkih je znano le, da naj bi skupni znesek po ocenah znašal okoli 22 milijonov evrov. Prave podatke pa na ministrstvu skrivajo »kot kača noge«.

Konkretne številke uradno niso razkrite, teh ni niti v poročilih ministrstva, tudi na naša vprašanja o tem do oddaje prispevka niso odgovorili.

Znesek 22 milijonov evrov je več kot petkrat večji od stroškov Estonije. Ta država je namreč sporočila, da so dodatni stroški znašali štiri milijone evrov na leto. Razlika je torej 18 milijonov evrov. Druge male ali srednje države, kot sta na primer tudi Irska in Norveška, pa dodatne stroške mandata v Varnostnem svetu OZN ocenjujejo na tri do osem milijonov evrov.

Politika v buli, predsedovanje obsceno drago

Doslej javno omenjanih 22 milijonov evrov naj bi vključevalo kandidaturo in mandat. Kakšne so bile koristi za Slovenijo? Janez Janša je decembra 2025 dejal: »Po domače povedano: od naše zunanje politike ni nič. Medtem je Slovenija izgubila del svojega ugleda v svetu. V prejšnji vladi smo državi zagotovili sedež v Varnostnem svetu OZN in danes imamo celo predsedovanje. A kljub temu ni videti nobenega ukrepa, ki bi Sloveniji prinesel več ugleda ali ekonomske koristi.«

