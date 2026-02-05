V novi Demokraciji preberite: Škandalozna zloraba preiskovalne komisije za politične potrebe

Piše: Anamarija Novak

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki naj bi preiskovala domnevno nezakonito financiranje političnih strank in propagando v medijih, se je pod vodstvom Tamare Vonta iz Gibanja Svoboda sprevrgla v orodje brutalnega političnega obračunavanja.

Potem ko je bilo jasno, da je bila zoper poslanko vladajoče stranke in predsednico parlamentarne preiskovalne komisije Tamaro Vonta na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložena kazenska ovadba, vam podrobnejše razkrivamo vsebino tega dokumenta, ki razgalja enega najresnejših primerov zlorabe državnih institucij v samostojni Sloveniji. Ovadba, ki jo je vložil Boris Tomašič v imenu družbe Nova hiša d.o.o., v okviru katere deluje tudi Nova24TV, utemeljuje sum dveh kaznivih dejanj, in sicer zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika ter izdaje ter neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti po prvem odstavku 236. člena istega zakonika.

Utemeljen sum kaznivega dejanja

Iz dokumenta izhaja, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je Tamara Vonta kot uradna oseba – poslanka državnega zbora in predsednica parlamentarne preiskovalne komisije – zlorabila svoj položaj in hudo prestopila meje pooblastil, ki jih ima predsednica take komisije.

