V novi Demokraciji preberite: SDS in NSi vložili zahtevo za parlamentarno preiskovalno komisijo

Piše: Vida Kocjan

SDS in NSi sta vložili zahtevo za parlamentarno preiskavo poslovanja v energetiki; v ospredju Gen-I, Star Solar in financiranje izbranih nevladnih organizacij (NVO).

V poslanskih skupinah SDS in NSi so 12. aprila 2026 vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bo končno preučila in razkrila domnevne sistemske nepravilnosti v slovenski energetiki ter netransparentno porabo javnih sredstev. Zahteva zajema obdobje od 1. januarja 2014 do dneva odreditve komisije, to je kar 12 let in pol. To je tri mandate Golobovega vodenja podjetja Gen-I in njegov celoten mandat vodenja vlade (2022–2026).

Predlagatelji torej zahtevajo temeljit pregled celotnega obdobja Golobovega močnega vpliva na slovensko energetiko.

V zahtevi opozarjajo, da so negospodarne odločitve v državnih energetskih družbah znatno poslabšale njihovo poslovanje, ogrozile energetsko neodvisnost Slovenije in omogočile protipravno premoženjsko korist političnim strukturam.

Še posebej izpostavljajo Golobovo zasebno podjetje Star Solar, Gen-I ter financiranje nevladnih organizacij, ki naj bi služile kot priročen obvod za politično financiranje.

Sumljivi posli podjetja Gen-I pod Golobovim vodstvom

Eden od osrednjih delov zahteve je preiskava poslovanja podjetja Gen-I v celotnem obdobju od 1. januarja 2014 dalje. V javnosti se namreč že leta kopičijo vprašanja o sumljivih poslih na Balkanu, med drugim o nakazilih prek podjetja Gen-I Beograd v višini skoraj 3,5 milijona evrov kosovskemu veleposlaniku Martinu Berishaju.

Predlagatelji želijo preveriti, ali so organi vodenja in nadzora sklenili negospodarne pogodbe, ali je prihajalo do obvodnega financiranja prek hčerinskih družb v tujini in ali je denarna politika kršila smernice OECD. Komisija bo morala pregledati vse poslovne pogodbe, vpliv politike na uprave in nadzorne svete ter morebitno koruptivno ravnanje skozi vseh 12 let.

Poznavalci opozarjajo, da je Gen-I v času Golobovega vodenja postal sinonim za netransparentno upravljanje državnega energetskega giganta, ki je očitno služil kot podaljšana roka določenih političnih interesov. Posledice čutijo vsi davkoplačevalci, in sicer prek višjih računov za elektriko, ogrožena je tudi energetska varnost države.

Star Solar: Golobovo zasebno podjetje in milijoni iz državne blagajne

Del zahteve je tudi preiskava Star Solar d. o. o., katerega stoodstotni lastnik je od oktobra 2023 prav Robert Golob, predsednik vlade v mandatu 2022–2026. Družbo je nekaj časa vodila njegova komaj polnoletna hči Luna Golob. Trenutno podjetje uradno vodi Maksimilijana Polak, nekdanja zaposlena v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba in nato v podjetju Gen-I, iz katerega tudi prihaja. Star Solar ima bančni račun od oktobra 2019 odprt tudi v Italiji (Banca di Cividale S.p.A.), čeprav je Golob zatrjeval, da v tujini nima odprtega nobenega bančnega računa.

Star Solar se ukvarja s proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn in je od leta 2014 do danes od državnega operaterja trga Borzen prejel več kot 2,4 milijona evrov javnih subvencij (skoraj milijon evrov samo v času Golobove vlade).

Letno gre za približno 250 tisoč evrov. To je znesek, ki je pritekel ravno v času, ko je Golob obljubljal nižje cene energije za ljudi in gospodarstvo. Medtem ko smo državljani plačevali dražjo elektriko, je Golobovo zasebno podjetje mirno črpalo četrt milijona evrov letno iz državne blagajne.

V SDS in NSi sumijo, da gre za konflikt interesov, zlorabo uradnega položaja, oškodovanje premoženja Republike Slovenije in celo politične pritiske na preiskave kaznivih dejanj (pranje denarja, davčni prekrški).

