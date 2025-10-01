V novi Demokraciji preberite: Program za blaginjo slovenskega človeka; Kučan si želi »palestinizirati« Slovenijo; RTVS nezakonito izvajala čistke, Antifa so teroristi; Intervjuja: Jože Možina in Aleš Primc

Piše: C. R.

V novi številki Demokracije pišemo o programu SDS ter alternativnih rešitvah, ki jih predstavlja kot izhodišča za delovanje prihodnje vlade v obdobju 2026-2030. Razkrivamo, kako si želi zadnji šef partije Milan Kučan s pomočjo t. i. palestinskega vprašanja predvsem obvladovati predvolilno kampanjo in s tem sedanjim vladajočim strankam omogočiti še en mandat vladanja. Poročamo, kako je vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija izvajalo nezakonite politične čistke, pa tudi o tem, kako je bila v ZDA Antifa nedavno razglašena za teroristično organizacijo. Objavljamo intervjuja z dr. Jožetom Možino in Alešem Primcem. Z Demokracijo boste vedeli več!

Koalicijske stranke (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba so v tem mandatu državo izčrpale, državljani pa smo namesto blaginje deležni čedalje slabših razmer. Tudi v gospodarstvo je stanje čedalje slabše. Na to je prejšnji teden na družbenih omrežjih opozoril Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS), katere ključna vrednota je blaginja za vse. SDS si med drugim prizadeva za državo blaginje, podporo družini kot temeljni celici družbe, mladim, povezano tudi s stanovanjsko graditvijo, za »lastno streho nad glavo« in gospodarsko rast. »Vrednote in ideali« Gibanja Svoboda, SD in Levice pa so diametralno nasprotni vrednotam Slovenske demokratske stranke. Janez Janša, kot dolgoletni predsednik SDS in trikratni premier Slovenije, je davčno politiko in s tem povezano blaginjo države vedno postavljal v središče svoje ekonomske agende. Njegove reforme so bile usmerjene predvsem v razbremenitev plač, poenostavitev davčnega sistema in spodbujanje gospodarske rasti. Ukrepi v času njegovih vlad, ki so bili del vizije države blaginje, so bili učinkoviti in so prinašali uspeh. Nasprotno pa v času zdajšnje koalicije slednja na čelu z Golobom izraza blaginja ne pozna. Razen seveda zase in svoje ožje ter nekoliko širše klientelistične sestave, ko imajo pravico »živeti« le izbranci.

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

V novi Demokraciji še preberite:

Milan Kučan si želi »palestinizirati« Slovenijo

Milan Kučan, ki ima še vedno v rokah ključe do »svetega grala«, je minulo soboto, 27. septembra, iz Celja sporočil to, kar je pravzaprav ves čas namigoval: da bo glavna tema predvolilnega boja – Palestina. Povedano drugače: ker je sedanja Golobova vlada, na katero zadnji šef partije še vedno stavi, za seboj pustila tako rekoč pogorišče, ji ostaja le še to, da notranjo politiko zapolni z zunanjepolitično temo: angažiranjem vrha slovenske politike v prid Palestincem, ki naj bi jih Izrael, kot sami trdijo, sistematično iztrebljal. A to je pravzaprav za nomenklaturo še edina možnost, da doseže preobrat, čeprav ji tudi tu slabo kaže, saj ima Svoboda veliko težavo: financiranje Palestine s slovenskim davkoplačevalskim denarjem, medtem ko so otroci z redkimi boleznimi obsojeni na zbiranje zamaškov. Prav ta kontrast pa je dvignil veliko prahu celo med (dosedanjimi) privrženci Svobode, kar se je odražalo tudi v ogorčenju, ki so ga izražali na družbenih omrežjih, ko so šle nekatere poslanke Svobode (denimo Sara Žibrat in Lucija Tacer) v svojem sprenevedanju in obtoževanju vidnih članov Društva Viljem Julijan odločno predaleč. Povedano drugače: vrag je odnesel šalo, zato bo izrojena levica šla na vse ali nič. Meseci, ki prihajajo, bodo tako lahko zelo umazani, morda celo krvavi, saj si nekateri želijo, da bi usodo Charlieja Kirka doživel še kateri od slovenskih upornikov.

RTVS nezakonito izvajala čistke »nenaših«

Informativni program 2. programa Televizije Slovenija Panorama so vzpostavili v času prejšnjega vodstva RTVS in prejšnje vlade, aktualno vodstvo pa ga je črtalo iz programsko-produkcijskega načrta za lani. Ko so novinarjem Panorame ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, pa so nekatere v skladu z njimi uvrstili v nižji plačni razred, so tedaj opozorili v Združenju novinarjev in publicistov. Z RTVS so takrat pojasnili, da se je za podpis novih pogodb odločilo osem od 14 zaposlenih. Kot so pojasnjevali v zavodu, so jim delovna mesta oziroma dela in naloge, ki izhajajo iz njih, ponudili v skladu s tedanjimi potrebami delovnih procesov znotraj TVS. Pri tem so zagotovili, da je RTVS z vso odgovornostjo pristopila k reševanju tega položaja, ki je po njihovem opozorilu »posledica eksperimentalnega projekta prejšnjega vodstva«. Valentin Areh pa je takrat dejal, da so mu člani uprave (Zvezdan Martič, Andrej Trček in delavski direktor Franci Pavšer) poslali pogodbo, s katero so od njega zahtevali, naj privoli v 17 razredov nižjo plačo in začne delati kot novinar začetnik, hkrati pa bi se moral odreči vsakršni tožbi zoper RTV.

Intervjuja: dr. Jože Možina in Aleš Primc

»Besedilo, polno sovraštva, sramotenja, hujskaštva od prve do zadnje vrstice, nima prav nobene povezave z umetnostjo. Ni takega primera. Več doktorjev znanosti, literarnih zgodovinarjev in akademikov je sramotilni izpad Svetlane Makarovič analiziralo in dokazalo, da tu ne gre za umetnost. Nihče na strokovni ravni se ni oglasil njej v prid,« je v intervjuju za Demokracijo povedal novinar, zgodovinar in publicist dr. Jože Možina, ki sicer meni, da se zagovorniki totalitarizma najbolj bojijo resnice.

»Vse nas je lahko strah, če bi veljal zakon, ki uvaja zastrupitev bolnih. Vsi smo ali bomo prej ali slej bolniki. Morda se tega, ko si mlajši, še ne zavedaš, ko si v mojih letih, pa ni več nobenega dvoma. Zelo je pomembno, da gremo res vsi podpisat za referendum proti temu srhljivemu zakonu. Hvala vsem, ki ste že podpisali,« pa je dejal Aleš Primc, ki vodi civilnodružbene aktivnosti proti zastrupljanju bolnikov.

Antifa tudi uradno teroristična organizacija

Ameriški predsednik Donald Trump je razglasil Antifo za teroristično organizacijo. Zvezne agencije so dobile nalogo, naj preiščejo in razmontirajo delovanje levičarske nasilniške skupine. Preiskovali bodo tudi delovanje Sorosovih fundacij in njihovo morebitno financiranje terorizma. Predsednik Donald Trump je 22. septembra uradno podpisal izvršni ukaz, s katerim je Antifo označil za domačo teroristično organizacijo in zveznim agencijam naročil, naj preiščejo, prekinejo in razmontirajo delovanje skupine. Predsedniški ukaz Antifo razglaša za »militaristično, anarhistično podjetje«, ki se ukvarja z organiziranim nasiljem nad organi pregona in političnimi osebnostmi, ter zveznim oddelkom in agencijam naroča, naj preiščejo, prekinejo in razstavijo njeno delovanje, vključno s preganjanjem tistih, ki Antifo financirajo.

Nevladniki zahtevajo sprejemanje Palestincev

Skupina nevladnih organizacij predstavila peticijo za sprejemanje Palestincev v Slovenijo. Vlada pa je izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju prepovedala vstop v državo in namenila dodatna sredstva za palestinsko upravo. Levičarska ljubezen do tretjega sveta se zelo nazorno uteleša v histerični podpori Palestincem. Kot kaže, pa se lahko zgodi, da bo levičarska obsedenost s Palestinci poleg naših denarnic kmalu začela ogrožati tudi našo varnost. Očitno ni dovolj, da iz državne blagajne naš denar po zaslugi Golobove vlade odteka kot humanitarna pomoč v Gazo. Levičarski blazneži, ki sovražijo svoje in ljubijo tuje, hočejo začeti sedaj uvažati prebivalce Gaze v našo podalpsko deželico. 22. septembra so namreč predstavniki pisane zbirke nevladnih organizacij pozvali vlado, naj Slovenija zagotoviti varne poti vsem, katerih življenja so ogrožena zaradi spopadov, genocida ali drugih oblik nasilja in ki imajo »zvez« s Slovenijo zaradi sorodnikov, izobraževanja ali dela. Z drugimi besedami, levičarji bi radi v Slovenijo uvažali Palestince iz Gaze.

O tragiki otrok s Petrička zdaj priča tabla

»O tem, kaj vse se je na Petričku dogajalo, iz lastnih doživetij ne morem govoriti, hvala Bogu sem bil takrat premajhen. Zato je za vse nas izredno dragocena knjiga že rajnkega Ivana Otta, ki je kot enajstleten otrok vso kalvarijo od Vetrinjskega polja do Teharij in Petrička podrobno opisal,« je v kratkem nagovoru spomnil Franci Kindlhofer in dodal, da je bila tragika otrok s Petrička v tem, da so skoraj vsi izgubili svoje starše v času po končani sovražni okupaciji. »Namreč, Petriček je bil le vrh ledene gore z imenom Teharje. Tam je bilo težišče vseh zločinov in tam se je dogajala tista velika slovenska tragedija ubijanja tisočev nedolžnih ljudi brez vsake obsodbe. Gotovo se marsikdo danes vpraša, kako je bilo to mogoče, je kdo za te zločine odgovarjal, se ve, kdo je bil krivec in je bil kdo kdaj obsojen? To je vprašanje vseh vprašanj, na katerega bi rad danes vsaj delno odgovoril. Krivec je znan in zločinci tudi. Krivec je Komunistična partija Jugoslavije s svojim vodjem Josipom Brozom Titom na čelu in z vsemi njegovimi pomagači, ki so v času okupacije, ko bi narod najbolj potreboval svoj notranji mir, zanetili komunistično revolucijo. Po odhodu okupatorja pa so nadaljevali z diktaturo,« je bil jasen Kindlhofer. »Naš največji romanist Niko Košir s Povšice pri Bledu, ki je bil 555 dni partizan in je vkorakal s svojo četo leta 1945 v od okupatorja že zapuščeno Ljubljano, je v svojih spominih zapisal: ‘Počutil sem se kot novi okupator.’«

V novi Demokraciji objavljamo številne analitične kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Jože Biščak, Anita Gužvič, Nina Žoher, Matevž Tomšič, Stane Granda, Vinko Gorenak, Andreja Valič Zver, Janez Juhant, Mitja Iršič in Klea Jeretič.

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!