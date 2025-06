V novi Demokraciji preberite: Palestinizacija Slovenije – izjemno nevaren projekt Kučanovega omrežja

Piše: Gašper Blažič

Botri iz ozadja, ki krojijo politično dogajanje, so se znašli na »čistini«. V zadnjem času sta jih javno izpostavila predvsem Vladimir Prebilič in Borut Pahor, čeprav vsak na svoj način. Toda pogrom je doživel samo Pahor. Kaj se torej dogaja?

Na dan, ko je premier Robert Golob »slavnostno« zaznamoval tretjo obletnico izvolitve svoje vlade in ko je KPK napovedala, da bo zaradi afere Subotič-Karigador preiskovala predsednika vlade, je Žurnal24 postregel z intervjujem z evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem, nekdanjim kočevskim županom. Slednji je ob tem namignil, da »strici iz ozadja« še niso dvignili rok od aktualnega premierja, kajti politika je po Prebiliču »stvar realnih možnosti«. Prebilič se ni hotel izreči, ali je pripravljen pustiti dobro plačano službo evropskega poslanca, toda priznal je, da se je sešel z Milanom Kučanom, ki je po njegovo »neverjetno pronicljiv«. Ampak »dokončnega ‘da’ še ni«. Prebilič, ki se rad prikazuje kot nestrankarski človek (čeprav je bil denimo leta 2008 eden od svetovalcev tedanjega predsednika SD Boruta Pahorja, in sicer za področje obrambe, a obrambni minister vseeno ni postal ne glede na to, da na FDV predava prav to področje), je s tem med vrsticami povedal več, kot bi želeli njegovi botri – morda tudi to, da bi sprejel angažiranje v Sloveniji za manjše plačilo, kot ga ima sedaj v Bruslju. To pa lahko stori samo nekdo, ki ga zaradi nečesa držijo v šahu.

Kaj je pravzaprav rekel Pahor

Nekaj dni po intervjuju s Prebiličem je sledil televizijski intervju z nekdanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem, ki pa je dejansko ponovil le stare teze. Teze, da je problem leve sredine tudi v tem, da tisti, ki vladajo, pravzaprav ne vladajo, je Pahor komentiral takole: »To je bil tudi moj problem. Spoznal sem ga seveda, šele ko sem nastopil funkcijo predsednika vlade. Da pravzaprav nisem bil jaz tisti, ki je določal stvari. Ne morem reči, da ne vseh, nekatere gotovo, ampak v globalu je moč nad celotnim blokom leve sredine bila zunaj naših strank in je še danes.« Vendar ti centri sami doživljajo zaton moči. »Če pogledate recimo eno od strank, lahko ugotovite, da je pravzaprav presenetila ena od vodilnih strank s svojo lojalnostjo poslancev. Po navadi so centri moči, če so mislili, da je treba zlomiti levosredinsko vlado in jo zamenjati z novo levosredinsko vlado, poskrbeli za razkol v poslanski skupini.« Na vprašanje Jožeta Možine, ki je vodil intervju, v zvezi s strici iz ozadja, kdo so in kaj počnejo, …

