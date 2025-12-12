V novi Demokraciji preberite: Obglavljenje Tita – drzni znanilec sprememb

Piše: Gašper Blažič

V soboto, 5. decembra, je Slovenijo obšla novica, ki se je sprva zdela kot neslana šala: ogromni kip Josipa Broza Tita v Velenju je ostal brez glave. To je sprožilo številne odzive tako titoistične kot demokratične javnosti.

Lahko bi rekli, da je dogodek sprožil še nekaj več odobravanja na Hrvaškem (vsaj v družbenih omrežjih) kot v Sloveniji, kjer je večina javnosti obsodila to dejanje. Sprva se je domnevalo, da je bil storilec iz Hrvaške, saj so policisti že kmalu po odstranitvi glave prejeli prijavo o storilcu, ki naj bi bil imel na avtomobilu hrvaške registrske tablice. V nedeljo popoldne pa je na dan prišla informacija, naj bi bil storilec Slovenec, in sicer Miro Pačnik, ki je na Facebooku obrazložil svoje dejanje. Njegovo izpoved v celoti objavljamo v posebnem okviru.

SDS ni imela motiva za to

A tisto, kar je pri vsem tem zanimivo, je, da očitno ni šlo za organizirano dejanje ne glede na to, da so med simpatizerji SDS že pred nekaj leti krožili letaki in nalepke s fotografijo omenjenega Titovega kipa, češ naj pospravimo kipe zločincev. Vendar pa SDS za takšno dejanje v resnici ni imela motiva ne glede na to, da je v mestnem svetu v Velenju že poskusila doseči preimenovanje Titovega trga v Rudarski trg ali Trg rudarjev, a neuspešno, saj leva večina še naprej vztraja na okopih preteklosti.

