V novi Demokraciji preberite: Nova razkritja, ki bremenijo Jankovića in njegovo druščino

Piše: Vida Kocjan

Najnovejša razkritja v zvezi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem so v veliki meri povezana z oddajo Tarča na RTV Slovenija. V njej so v drugi polovici decembra 2025 večkrat objavili podrobnosti iz zahteve Specializiranega državnega tožilstva (SDT) za sodno preiskavo zoper župana Jankovića in povezane osebe.

Po mnenju pravnih strokovnjakov gre za sistemsko korupcijo, pri kateri ljubljanska mestna uprava in upravna enota delujeta kot »država v državi«. Denar naj bi tekel za skoraj vsako pomembnejše gradbeno ali uporabno dovoljenje, pri čemer naj bi župan Janković bodisi neposredno zahteval donacije, bodisi pa je sistem deloval z njegovo molčečo privolitvijo in prek zaupnikov.

Gre za izjemno resne očitke, če bodo dokazani na sodišču, pa lahko pomenijo eno največjih korupcijskih afer v samostojni Sloveniji. Ta čas je večina zadev še v preiskavi oziroma v sodnih postopkih, ki se vlečejo že vrsto let.

Podlaga dokumenti tožilstva, prisluhi in zasežena gotovina

Oddaja Tarča je na podlagi dokumentov tožilstva, prestreženih komunikacij in sodnih spisov razkrila (domnevni) sistem korupcije pri urejanju gradbenih in upravnih dovoljenj v Ljubljani. Pri tem so izpostavili osrednjo vlogo Zorana Jankovića, ki ga tožilstvo postavlja za prvega osumljenca med 21 osebami. Očitajo mu koordinacijo posrednikov, pritisk na uradnike upravne enote in sprejemanje oziroma posredovanje podkupnin v zameno za hitrejša oziroma ugodna dovoljenja.

