V novi Demokraciji preberite: Kriminal in nasilje je treba ustaviti! Dovolj je!; Ustvarjajo finančno zanko za prihodnjo vlado; Proti kulturi smrti! Intervju: Milan Zver

Piše: G. B.

Izšla je nova številka revije Demokracija! V njej objavljamo, kako se je premier Golob še na seji novomeškega mestnega sveta sprenevedal, hkrati pa pokazal, da ga je zelo strah, saj mu je tragičen dogodek z umorom Novomeščana povsem prekrižal načrte. Premier Golob tudi po debaklu v Novem mestu ohranja podporo globoke države, ki je v boj že poslala svoje propagandne pitbule, da bi ustavili opozicijo in pokazali, da ima vlada stvari pod nadzorom. Golobova vlada nastavlja nevarno zanko vsem naslednjim vladam, saj se po novem zadolžuje celo na Kitajskem, s čimer Slovenijo postavlja v izredno neugoden mednaroden položaj. Dr. Anton Stres razkriva nevarna ozadja zakona, ki legalizira evtanazijo in ponuja mačka v žaklju. Če bo na referendumu potrjen, bo to imeli izjemno slabe dolgoročne posledice. Evropski poslanec dr. Milan Zver je v intervjuju spregovoril o aktualnih političnih razmerah, še zlasti pa o svojem boju za razkritje informacij o dogodku iz leta 2023, ko sta se srečala tedanja podpredsednica Evropske komisije in tedanji predsednik ustavnega sodišča. Z Demokracijo boste vedeli več!

V noči na nedeljo, 25. oktobra, je skupina Romov pred lokalom v središču Novega mesta tako hudo pretepla domačina, da je čez nekaj ur v novomeški bolnišnici umrl. Oče je prišel v lokal po sina, ki ga je skladno s prejšnjim dogovorom, če bo treba, poklical na pomoč, in očetovsko skrb plačal z življenjem. Policija imen napadalcev in napadenega ni sporočila, dokaj hitro pa se je izvedelo, da je skupina Romov umorila v Novem mestu zelo priljubljenega Aleša Šutarja – Aca. Pomenljivo je tudi, da vodstvo policije o dogodkih v novomeškem priljubljenem zbirališču mladih javnosti ni obvestilo več ur. Napad, domnevno pred lokalom na Rozmanovi, se je zgodil okoli 2.30, prvo uradno sporočilo je z mestne občine prišlo pozno popoldne, malo pred tem, ko je Šutar v bolnišnici umrl. Z občine so nato potrdili tudi Šutarjevo smrt. Notranji minister Boštjan Poklukar in Damjan Petrič, generalni direktor policije, pa sta skoraj sočasno v televizijskih poročilih razlagala, kot da ni bilo hujšega, da je napadeni na preiskavah, tega, da je umrl, pa nista vedela ali pa sta to namenoma zamolčala.

Celoten članek preberite v tedniku Demokracija!

V novi Demokraciji še preberite:

Golob mobiliziral svojo propagandno četo

Nekaj je jasno: sedanjo oblast, Golobovo vlado, celotno koalicijo in tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar torej, je tragična smrt (pravzaprav umor) Aleša Šutarja ujela na »levi nogi«. Prišlo je do opora na Dolenjskem, na novomeškem Glavnem trgu se je zbralo deset tisoč ljudi. Vendar ni šlo za strankarsko zborovanje, pač pa za spontan odziv, ki presega strankarske okvire. Seja novomeškega mestnega sveta, »ura resnice«, na kateri je moral Golob skupaj z ministri najprej dve uri poslušati tako župane iz jugovzhodne Slovenije kot predstavnike svetniških skupin v novomeškem mestnem svetu, je na moralo v vladnih vrstah očitno delovala porazno. Zato ne preseneča, da so na družbenih omrežjih vsi dosedanji dežurni »troli« in tudi številni novi stopili v akcijo: prepričevati ljudi, da je vse to zarota, ki jo je zakuhala SDS.

Ustvarjajo zanko za prihodnjo vlado

Po treh letih in pol vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba smo priča izredno visoki javni porabi, visokem javnofinančnem primanjkljaju, nenehnemu dodatnemu zadolževanju države, visokih davkih, nizki gospodarski rasti, nadpovprečno visoki inflaciji, odsotnosti socialnega dialoga, popolni odpovedi pravne države in zmagi kriminala. Da v vladi niso kos razmeram, je v Novem mestu po umoru domačina priznal tudi Robert Golob, predsednik vlade. Vladajoča koalicija je z nedavnimi proračunskimi odločitvami dodatno ustvarila dolgoročne finančne obveznosti, ki bodo bremenile prihodnjo vlado.

Intervjuja: dr. Milan Zver in Dane Kastelic

“V upravnem postopku sem postopoma in mukoma pridobival zahtevano dokumentacijo. Ni bilo preprosto, celo varuhinja človekovih pravic v EU je stopila na mojo stran in zahtevala od EK, da mi razkrije vse zahtevano. A komisarka, zadolžena prav za transparentnost, je zavlačevala na sto in en način. Na koncu so vendarle poslali zahtevano, a brez tretje alineje opomnika. Moj sum v politično korupcijo je postajal vse bolj upravičen, na nasprotni strani pa vse bolj žgoč, še posebej ko sem se odločil za sodni proces. To pa ni enostavno, saj imaš ogromno in usposobljeno mašinerijo pred seboj, ki dela proti tebi. Ampak vendarle, tri četrtine opomnika je bilo namenjene televiziji in drugim medijem. Oni pa so trdili, da se o tem niso pogovarjali,” je v intervjuju za Demokracijo evropski poslanec dr. Milan Zver razgalil ozadja skrivaškega srečanja podpredsednice Evropske komisije s predsednikom slovenskega ustavnega sodišča.

Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, pa je spregovoril o evtanaziji: »Ko bomo na referendumu zavrnili sporni zakon, bomo preprečili nehumane pritiske na bolne in invalide ter številne zlorabe.«

Pod Gibanjem Svoboda soočeni z restavracijo stare komunistične ideologije

V BDP nas je prehitela Češka, dohiteva nas Romunija, seseda se nam sodstvo, zdravstvo, šolstvo, izgubljene so vrednote! Dnevno se srečujemo z aktivnostjo PR gospoda predsednika in njegove soproge, lažmi in obljubami. V času te vlade se bojimo izraziti svoje misli, ker nas nadzira Nika Kovač in nikdar ne vemo, kaj bodo proglasili za sovražni govor. Bojimo se pisati o naši identiteti, ker je na pohodu v Sloveniji jugoslovanstvo skupaj z vprašljivim denarjem. Spregledujemo, da se vračamo v čase komunizma, ko posameznik ni bil vreden nič, pač pa le skupnost v skromni enakosti! Govorijo, da smo živeli dobro. Morda nekaj časa, ki pa se je ob vračanju posojil Zahodu iztekel! Ali se kdaj vprašate, zakaj smo pred letom 1990 imeli 80-odstotno inflacijo?

Dr. Anton Stres: Ko se politika polasti najbolj tragičnega osebnega dejanja

Ponujanje samomora je zasmehovanje dostojanstva. Skrbi nas lahko tudi nadutost politikov, da arogantno povozijo mnenja najbolj kompetentnih avtoritet za to področje, to pa so etične komisije in zdravniške organizacije. Aroganca je sicer splošna značilnost te vlade, ki, pijana od volilnega uspeha, meni, da lahko neomejeno zlorablja oblast za svoje partikularne interese (táko oblast imenuje Aristotel tiranija), namesto da bi jo skrbelo, kako naj upraviči zaupanje, ki ji je bilo izkazano. Predvsem pa nas mora skrbeti prihodnost. Najprej zaradi vedno hujših zlorab, ki jih nobeni državi, ki je uzakonila evtanazijo, ni uspelo preprečiti, predvsem pa zaradi cinizma, ki ga ta oblast izkazuje, ko državljanom v hudem trpljenju ob izteku življenja naravnost ponuja in plačuje, da si ga sami vzamejo. Do sedaj je vedno veljalo, da je samomor obžalovanja vredno tragično dejanje, ki ga ne moremo odobravati, četudi ne moremo ostati brez sočutja ob stiski, ki jo mora čutiti človek, da si vzame najdragocenejše, kar ima – življenje.

Romska problematika v Evropi: prostitucija, mamila in kraje

Slovenija se od začetka osamosvojitve sooča z romsko problematiko, ki pa ni edinstvena pri nas, saj obstaja povsod v Evropi, kjer živijo romske manjšine in kjer delujejo romske tolpe in mafijske združbe. Na območju Evropske unije naj bi živelo okoli šest milijonov Romov, v vsej Evropi pa jih je med 10 in 12 milijonov. So največja etnična manjšina v Evropi, ki živi med nami že stoletja, a se ni zmožna asimilirati. Poleg morebitnih povezav med kriminalnim podzemljem in politiko ter korupcije je ena glavnih ovir za učinkovito reševanje te problematike liberalna politika »protirasizma«, ki iz zločincev dela žrtve ter gleda skozi prste manjšinam, ki naj bi bile takšne, kot so, zaradi domnevne nestrpnosti večinskega prebivalstva. Po domače rečeno, vedno je kriv nekdo drug. Romi tako niso zaščiteni le v Sloveniji ali v posameznih državah članicah, temveč tudi na ravni Evropske unije.

V novi Demokraciji objavljamo številne analitične kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Jože Biščak, Bogdan Sajovic, Andrej Sekulović, Gašper Blažič, Matevž Tomšič, Stane Granda, Anton Olaj, Keith Miles in Borut Korun.

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!