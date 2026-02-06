V novi Demokraciji preberite: Kdo bo Golobu vrgel rešilni obroč?

Piše: Gašper Blažič

Dvoma ni več: botri globoke države na vso moč iščejo rešilno bilko, da bi 22. marca preprečili zmagoslavje desnice. Zato ne preseneča, da javnomnenjske agencije objavljajo »ne preveč skrajne« rezultate, ki govorijo v prid tranzicijski levici.

Glavno vprašanje v teh dneh je tako predvsem to, katera od malih strank bo prevzela vlogo rešilnega obroča oziroma »rezervne pnevmatike«, potem ko je bil zaradi razkritij o svoji preteklosti potopljen Zoran Stevanović, ki je sicer preko videoposnetkov samozavestno razlagal, da sam predstavlja nekakšno »tretjo pot« med dvema etabliranima opcijama. Toda vsi dosedanji »novi obrazi« so bili pravzaprav na zunaj prav to: rezultat heglovske dialektike med dvema poloma, medtem ko so sami »sinteza« – a na koncu se je vendarle izkazalo, da so vse »novoobrazne« stranke del prvega pola. Če pa katera od njih ni želela biti, so jo botri potopili, tako kot denimo Državljansko listo Gregorja Viranta, ki se je očitno reinkarnirala v Logarjevih Demokratih.

Mokre sanje Mediane

Ali je torej po novem Prebiličev Prerod spet v igri za uvrstitev v parlament? Na zadnjo januarsko nedeljo objavljena anketa Mediane kaže na to, da bi Prerod po njeni projekciji osvojil štiri poslanske sedeže, Demokrati in Levica (skupaj z Vesno) pa sedem, medtem ko naj bi NSi (v navezi s Fokusom in SLS osvojila) le enega poslanca več in se izenačila s sedanjim številom poslancev. SDS bi bila po tej anketi zmagovalna stranka (30 sedežev), a Svoboda niti ne bi pretirano zaostala (24 poslancev), SD pa bi jih osvojila osem. Kar pomeni, da bi SDS, NSi in Demokrati skupaj osvojili le 45 sedežev, kar seveda ni večina.

