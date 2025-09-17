V novi Demokraciji preberite: Katastrofalno stanje na področju dolgotrajne oskrbe; Ustavno sodišče RS se spreminja v levičarsko utrdbo; Je Tina Gaber Golob postala nova kraljica Jezabela? Kruto pokončan ameriški domoljub; Intervju: Tone Kajzer

Piše: G. B.

Izšla je nova Demokracíja v prenovljeni podobi! V njej opozarjamo, da zakon o dolgotrajni oskrbi že velja, a se zaradi nesposobnosti Golobove vlade, v praksi ne izvaja. Pišemo o tem, kako se Ustavno sodišče RS čedalje bolj spreminja v levičarsko utrdbo, k čemur največ prispeval kar predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pišemo tudi o umorih, ki so pretresli svetovno javnost. Razgaljamo politični aktivizem Tine Gaber Golob, ki na družbenih omrežjih pozira kot mafijska nevesta, ob tem se sprašujemo, če sedaj postaja nova zloglasna kraljica Jezabela. Za našo revijo so v intervjujih spregovorili Alenka Jeraj, Tone Kajzer, Davide Quadri in Alenka Jeraj. Z Demokracijo boste vedeli več!

Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga vodi levičarski aktivist in ustanovitelj Inštituta 8. marec Simon Maljevac, je bilo ustanovljeno z namenom uresničitve visokoletečih vladnih obljub tako na področju uvedbe dolgotrajne oskrbe kot na področju stanovanjske politike. Danes ugotavljamo, da nobena od obljub ni udejanjena in pod zdajšnjo vlado (Gibanje Svoboda, SD in Levica) še dolgo ne bo. Denar pa že od 1. julija 2025 prisilno pobirajo od zaposlenih, upokojencev, podjetij, podjetnikov, kmetov, študentov in vseh, ki delajo po zakonitih poteh ter za to plačujejo davke in prispevke. Kaj vse je narobe? Stanovanj ni, dolgotrajna oskrba je samo na papirju, pravice uporabnikom, ki jo potrebujejo, niso dostopne. Informacijski sistem še ni vzpostavljen, ne deluje, zaradi česar je onemogočeno izdajanje odločb in izvajanje pravic do dolgotrajne oskrbe. neurejeno je tudi priznavanje pravic do oskrbovalca družinskega člana. Maljevcu in Levici pa se to ne zdi niti pomembno, kaj šele odločilno, »Štango« ji drži tudi Robert Golob, ki se boji nemirov v koaliciji in tako skrbi predvsem zase. Če je včasih še veljajo, da Golob Maljevca ne prenaša, se zdaj javno kaže druga slika. Verjetno navidezno, pa vendar. Podpora je tu in to je katastrofa za starejše in bolne ljudi.

V novi Demokraciji še preberite:

Ustavno sodišče postaja levičarska utrdba

Treba se je strinjati z odvetnikom Damijanom Terpinom, ki pravi, da bomo imeli v primeru imenovanja Nine Betetto in Primoža Gorkiča za ustavna sodnika še bolj izrazito levo usmerjeno Ustavno sodišče RS. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je namreč prejšnji teden v DZ poslala kandidaturi vrhovnih sodnikov Nine Betetto in Primoža Gorkiča za mesti dveh novih ustavnih sodnikov, saj se jeseni iztekata mandata ustavnima sodnikoma Špelci Mežnar in Marku Šorliju. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov, na katerega je prispelo 13 prijav, je bil objavljen konec aprila v Uradnem listu RS. Po junijskih posvetovanjih s poslanskimi skupinami omenjena vrhovna sodnika veljata za favorita zdajšnje leve koalicije, ki razpolaga s 50 poslanskimi glasovi. Za izvolitev ustavnega sodnika, ki mora biti pravni strokovnjak, star najmanj 40 let, je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov. V prihodnjih mesecih bo predsednica začela postopke tudi za imenovanje treh dodatnih ustavnih sodnikov, saj se spomladi 2026 iztečejo mandati Mateju Accettu, Klemenu Jakliču in Rajku Knezu.

Intervju: Tone Kajzer

Z nekdanjim veleposlanikom Republike Slovenije v ZDA Tonetom Kajzerjem smo se med drugim pogovarjali o slovenskem nespametnem zunanjepolitičnem aktivizmu, bližnjevzhodni krizi, nemoči Evrope in kitajskem izzivu. »Strinjam se z notranjepolitičnimi analitiki, ki trdijo, da je Palestina dejansko vsiljena in hkrati zelo »priročna« tema za potrebe bližajočih se volitev,« je med drugim dejal.

Vabljeni k branju tudi ostalih intervjujev. Za tednik Demokracija so spregovorili še Alenka Jeraj, Davide Quadri in Ivan Molan.

Rast BDP je pod povprečjem EU in evroobmočja, inflacija močno nad povprečjem

Rast bruto domačega proizvoda (BDP) se znižuje, inflacija narašča in je precej višja od povprečja v EU in v državah z evrom, zmanjšuje se tudi število zaposlenih. Bilo bi še slabše, če ne bi trende blažili s pospešenim zaposlovanjem v javni oziroma državni upravi. Rast BDP v prvem polletju letos je bila v Sloveniji le 0,1-odstotna v primerjavi z istim obdobjem lani, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). Banka Slovenije je v zadnji analizi septembra navedla celo, da je bila rast nična. Umar pa je napoved za letošnje leto več kot prepolovil.

Je Tina Gaber postala nova kraljica Jezabela?

Ali so v krogu okoli premierja Roberta Goloba spoznali, da je vrag dokončno odnesel šalo? Pol leta pred parlamentarnimi volitvami se namreč koalicija, še zlasti pa največja vladajoča stranka, vse bolj pogreza v bizarnost. Kot kažejo izkušnje, javnost ni najbolje sprejela »poroke leta« v Strunjanu. Na spletni strani 24ur.com so morali celo zapreti komentarje pod članki o poroki, pa tudi napol uradne javnomnenjske raziskave niso pokazale pozitivnega odnosa do dogodka, ki naj bi potegnil Golobov voz iz javnomnenjskega blata. Ni presenetljivo, da je nervoza med vladajočimi vse večja, vse skupaj pa, kot smo že pisali, spominja na vedenje LDS jeseni 2004, ko je do zadnjega upala, da bo tudi pod vodstvom Antona Ropa osvojila nov vladni mandat.

Vladna koalicija znova obrnila hrbet poplavljenim

Vladna koalicija je konec prejšnjega tedna znova obrnila hrbet poplavljenim. Dve leti po katastrofi je stanje še vedno nezavidljivo, ljudje so še vedno brez domov in brez ustreznih rešitev. Poslanci vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica) so na seji parlamentarnega odbora za infrastrukturo zavrnili predloge Slovenske demokratske stranke (SDS) za hitrejšo in učinkovitejšo ureditev razmer, nastalih po katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih. Te so Slovenijo zajele 4. avgusta 2023, državljani pa so še danes večinoma v negotovosti, brez pomoči in s kopico obljub. Pravzaprav teh več niti ni javno slišati. V SDS so pripravili številna priporočila za pohitritev postopkov, v koaliciji pa so vse to zavrnili in vse ostaja po starem.

Umora, ki sta pretresla ameriško javnost, levičarji pa so ob njih proslavljali

V ZDA se je zgodil zahrbten umor mlade ukrajinske begunke. Morilec je bil star znanec policije. Uničujoča kritika permisivne kazenske politike. Ostrostrelec na dvorišču univerze umoril mladega konservativnega vplivneža. Levičarji so proslavljali ob novici o umoru. V razponu dveh tednov sta se na oni strani Atlantika zgodila dva umora, ki sta temeljito pretresla ameriško javnost. Prvi se je zgodil v mestu Charlotte v Severni Karolini. Irina Zarucka je bila 23-letna begunka, ki je leta 2022 pred vojno v domovini pobegnila v ZDA. Naselila se je v Charlottu in skušala živeti »ameriške sanje«. Dvaindvajsetega avgusta okoli desete ure zvečer se je po končani izmeni v podjetju, kjer je delala, vkrcala na vlak, da bi se vrnila domov.

V tedniku Demokracija vabljeni k branju analitičnih in pronicljivih kolumn naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Jože Biščak, Marjeta Bogataj, Vida Kocjan, Matevž Tomšič, Vinko Gorenak, Stane Granda, Keith Miles in Andreja Valič Zver.

