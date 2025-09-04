V novi Demokraciji preberite: Je stranka županov še en Jankovićev poskus reševanja Gibanja Svoboda?

Piše: Gašper Blažič

Za letošnjo jesen se ne napoveduje le novo vodstvo NSi, pač pa tudi kup novih strank. Ustanovitev svoje stranke je napovedal evropski poslanec Vladimir Prebilič, prav zdaj so jo ustanovili tudi župani, z njo pa se hvali tudi Karl Erjavec in iz ozadja tudi Miha Kordiš.

Morda bo kdo rekel, da je različnost in množičnost strank na Slovenskem čar demokracije. Toda večje število strank dejansko pomeni tudi možnost večje razpršitve glasov, s tem pa tudi več možnosti, da bo vaš glas na koncu pristal na »smetišču«.

Nevarnost razpršitve glasov

Poglejmo najprej statistiko z zadnjih parlamentarnih volitev. Oddanih je bilo 1.203.373 glasov, od tega za zunajparlamentarne stranke le nekaj manj kot 300 tisoč glasov ali malo pod četrtino glasov. Od zunajparlamentarnih strank je bila vstopu v parlament najbližja Lista Marjana Šarca (3,72 odstotka), ki je v končnem seštevku prehitela listo Povežimo Slovenijo (3,41 odstotka). LMŠ se je nato priključila Gibanju Svoboda, prav tako SAB, tako da Gibanje Svoboda sedaj pokriva skoraj pol milijona glasov volivcev. No, nekateri svarijo, da se utegne delež »smetišča« na naslednjih volitvah še povečati, vendar je vse skupaj nepredvidljivo, saj ni znano, kako se bo volilno telo odzivalo na nove stranke. Precej bo odvisno tudi od njihovega medsebojnega povezovanja, pa tudi od tega, čigavo dosedanjo volilno bazo bodo nagovarjali. Nekaj je jasno: botri sedanje vladajoče nomenklature iščejo možnosti, kako bi izgubljene volivce skozi »stranska vrata« spet pripeljali v morebitno novo levo koalicijo. Med strankami, ki so ta čas v »nedefiniranem« statusu – torej so uradno zunajparlamentarne, dejansko pa parlamentarne –, velja omeniti predvsem dve, ki si med seboj nasprotujeta, čeprav imata skupne točke. To sta Demokrati (Anže Logar) in Suvereni (Dejan Kaloh). Oba predsednika sta nekdanja poslanca SDS.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!