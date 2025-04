V novi Demokraciji preberite: Jankovićevo balkansko bratenje; Nedemokratičen poziv k bojkotu referenduma; Anonimka trese pravosodje; Intervjuja: dr. Anton Stres in Erika Jazbar

Piše: G. B.

Izšla je nova Demokracíja v prenovljeni podobi! V njej smo pod drobnogled Jankovićevo balkansko bratenje s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem ter njune balkanske posle. Razkrivamo, kako srbski lobi s pomočjo ljubljanskega župana širi posle v slovenski prestolnici. Objavljamo anonimko s celjskega sodišča, ki razgalja vso bedo slovenskega sodstva. Ob prihajajoči veliki noči objavljamo intervju z upokojenim ljubljanskim nadškofom metropolitom dr. Antonom Stresom. Objavljamo tudi intervjuja Eriko Jazbar in Bojanom Kekcem. Z Demokracijo boste vedeli več!

Balkansko bratenje in posli ljubljanskega župana Zorana Jankovića ter srbskega predsednika Aleksandra Vučića porajajo precej vprašanj − od gospodarskih povezav, do političnih interesov in osebnih poznanstev. Simbolni objemi na stopnicah, darila in prijateljske pohvale so eno, drugo pa so zemljišča, dovoljenja in koncesije. Ko se vse to poveže, se izkaže, da so akterji ujeti med kapitalom in kapitalizmom. Največji gradbeni in infrastrukturni projekti v Ljubljani imajo skupni imenovalec: poslovneži s poreklom iz Srbije ali Republike Srbske so pogosto tesno povezani z Vučićevo oblastjo.

Nedemokratičen poziv vladajočih k bojkotu referenduma

V SDS poziv premierja Roberta Goloba k bojkotu referenduma o dodatku k pokojnini umetnikov vidijo kot poziv, naj volivci »ne opravijo državljanske pravice in dolžnosti«, kar je po besedah poslanca Andreja Hoivika v nasprotju s tem, kar narekuje ustava. Ta poziv razumejo kot »dejstvo, da bi tudi volivci Svobode na referendumu glasovali proti zakonu«, je dejal Hoivik. Referendum bo po njegovem mnenju tudi »referendum proti aroganci Golobove vlade«.

Se montirani proces Trenta končuje?

Že v začetku obravnave prejšnji teden se je najprej oglasil prvi obtoženi Branko Kastelic zaradi dejstva, da je bila obtožnica spremenjena. Prvotno je trdila, da je prav on dal ukaz za sporni avans, ki naj bi bremenil obtožene, nato pa sta specializirana tožilca Luka Moljk in Boštjan Valenčič trditev umaknila, pravzaprav ublažila. Vseeno pa vztrajata, da je bil Kastelic kot podpisnik pogodb odgovoren za posel. V primeru Litijska, kjer preiskavo prav tako vodi Specializirano državno tožilstvo, je bila podpisnica pogodb sedaj že nekdanja ministrica Dominika Švarc Pipan, ki pa se ni znašla niti med osumljenci. Kot smo nedavno poročali, je policijsko-tožilska preiskava zajela samo nekaj uradnikov z ministrstva za pravosodje, to pa je tudi vse.

Anonimka s celjskega sodišča: Janša bo obsojen na dve leti in dva meseca zapora

Tudi v tiskani izdaji Demokracije objavljamo vsebino anonimke, ki napoveduje dobri dve leti zapora za Janeza Janšo v sprevrženem procesu Trenta. Anonimko je prvotno na spletu objavil Peter Jančič, objavili smo jo tudi – v celoti – na spletni strani demokracija.si.

Intervjuja: ddr. Anton Stres in Erika Jazbar

“Čas je pokazal, da na začetku 90. let komunisti niso resno mislili s svojim »sestopom z oblasti«. Sestopili so samo z ene vrste oblasti, enopartijske diktature,” je v intervjuju za Demokracijo spregovoril upokojeni ljubljanski nadškof, zaslužni profesor filozofije ter dvojni doktor znanosti Anton Stres, ki je komentiral številne druge aktualne dogodke iz Slovenije, sveta in tudi Cerkve. V intervjuju za Demokracijo je spregovorila tudi zamejska publicistka Erika Jazbar, ki je opozorila naslednje: “Najbolj boli, da je stran, ki smo jo nekoč imenovali »demokratična«, povsem izgubila svoje poudarke in povezanost z živimi matičnimi sredinami. Tisti, ki na to opozarjamo, delujemo moteče in nas izločajo iz kroga uradnosti.”

Afera SPIRIT ali kako bodo razdelili 280 milijonov evrov, če sploh?

Afera SPIRIT se nanaša na razpis Javne agencije RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije za spodbujanje investicij v prestrukturiranje Zasavja in Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije kot premogovnih regij. Šlo je za razpis v okviru Sklada za pravični prehod za obdobje 2024−2027. Na tem razpisu sta podjetji VonPharma SI in Vital QI, ki sta imeli leta 2023 skupaj le pet zaposlenih in 1,3 milijona evrov prihodkov, prejeli subvencije v višini 20 milijonov evrov . Zaradi razkritij o sumih nepravilnosti je direktor agencije SPIRIT Rok Capl odstopil, agencija pa je razveljavila celoten razpis. Agencijo SPIRIT, ki je v popolni državni lasti, kot vršilka dolžnosti vodi Tamara Zajec Balažic.

Ustavno sodišče RS: Graditev kanala C0 je protiustavna

Ustavno sodišče RS je razsodilo, da je Mestna občina Ljubljana s posegom v zasebna zemljišča kmetov in lastnikov na območju Ježice in Stožic kršila ustavne pravice do zasebne lastnine. Ustavni sodniki so s tem potrdili tisto, kar so lastniki zemljišč na tem območju opozarjali že najmanj dve leti. To pa je, da gre za nevaren precedens, v katerem so lokalne oblasti poljske poti in kolovoze čez noč prekategorizirale v javne ceste, čeznje zapeljale gradbene stroje in nad protestnike celo pošiljale policijo.

Svoboda govora in samoobramba pred migranti v Nemčiji zločin?

V Nemčiji so na zapor obsodili novinarja, ki si je drznil kritizirati notranjo ministrico vlade v odhodu Nancy Faeser. Na zatožni klopi se je znašlo tudi dekle, ki se je branilo pred spolnim nasiljem priseljenca. Alternativa za Nemčijo prvič postala najbolj priljubljena stranka. Deset let po veliki migrantski krizi, ki se je začela leta 2015, Evropo še vedno pretresajo množične migracije. Vsak teden se vrstijo novi incidenti in napadi, medtem ko se oblasti bolj posvečajo preganjanju lastnih državljanov, ki kritizirajo zgrešeno politiko odprtih mej. Migranti iz tretjega sveta se niso zmožni ali pa se nočejo integrirati. A namesto da bi se redno izvajale deportacije in nalagale stroge kazni tujim zločincem, se velikokrat pred sodnikom znajdejo tisti, ki si drznejo izražati konservativna stališča.

V novi Demokraciji lahko preberete številne kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Jože Biščak, Mitja Iršič, Miran Černec, Vinko Gorenak, Andreja Valič Zver, Luka Simonič, Borut Korun in Matevž Tomšič.

