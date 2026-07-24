V novi Demokraciji preberite intervju z ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc: »Z odločitvijo, da ukine samostojni Muzej slovenske osamosvojitve, je prejšnja ministrica postavila pod vprašaj svojo lastno funkcijo«

Piše: Metod Berlec

O dejanskem finančnem stanju na ministrstvu za kulturo, tamkajšnjem delu, razpisih, projektih, Muzeju slovenske osamosvojitve in načrtih za prihodnost smo se pogovarjali z novo ministrico za kulturo dr. Ignacijo Fridl Jarc. Pravi, da jo žalosti spoznanje, »da veliko projektov, za katere smo v prejšnjem mandatu zagotovili denar, ni bilo izvedenih ali pa so izvedeni nepravilno in pomanjkljivo«. Hkrati se veseli delovanja v dobro slovenske kulture: »Vključiti želimo Slovence v zamejstvu in po svetu, poudariti pomen naše kulturne dediščine kot korenin naše narodne in državne identitete ter vsa ta sporočila v okviru kulturno-umetnostne vzgoje prenesti na mlajše generacije.«

DEMOKRACIJA: Gospa dr. Ignacija Fridl Jarc, v času tretje Janševe vlade ste bili državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS, ki ga je vodil dr. Vasko Simoniti. Se pravi, da ministrstvo dobro poznate. Kako se je bilo po štirih letih spet vrniti na ministrstvo?

Dr. Ignacija Fridl Jarc: Vrnitve na ministrstvo sem se razveselila, saj sem v preteklem mandatu tu imela nekatere zares izjemne sodelavce in smo skupaj že takrat uspeli utrditi razumevanje slovenske kulture kot temelja naše narodne in tudi državne identitete. Hkrati pa je bila vrnitev grenka. Žalosti me spoznanje, da veliko projektov, za katere smo v prejšnjem mandatu zagotovili denar, ni bilo izvedenih ali pa so izvedeni nepravilno in pomanjkljivo. Bremeni me občutek, kaj vse bi lahko v štirih letih postorili, obnovili in koliko sredstev, zlasti evropskih, je ostalo neizkoriščenih …

Predvsem pa je treba delo ponovno organizirati. Na ministrstvu je kopica zaposlenih brez jasnih delovnih nalog, prevladujoče delo od doma je povzročilo neučinkovitost in premajhno odzivnost strokovnih služb. Hkrati je v tem obdobju še nadalje padala kultura dialoga in verjamem, da je osrednja naloga vseh nosilcev oblasti, da slovensko družbo predramimo v želji po kulturnem sobivanju. Demokratično je, da se naša stališča razlikujejo, nihče pa nam ne daje pravice, da drug drugega javno žalimo in ponižujemo. Družbena omrežja so preplavljena s tovrstnim razpravljanjem, načrtno se v naši družbi ustvarja občutek jeze, verbalnega nasilja in nerešljive politične razklanosti. To našo državo popolnoma hromi, saj vsak vleče našo skupno pot v prihodnost na svojo stran, medtem ko nas druge države prehitevajo po levi in desni.

Če greva kar k slabemu finančnemu stanju ministrstva, ki ste ga podedovali po prejšnji ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko in ste ga nedavno predstavili na tiskovni konferenci. Če prav razumem, ste precej hitro ugotovili, da ima ministrstvo večmilijonsko finančno luknjo?

V primopredajnem zapisniku smo prejeli finančno stanje na dan 12. 5. 2026, čeprav smo posle prevzeli v začetku junija. Ta časovni razkorak nas je še toliko bolj spodbudil, da smo nemudoma začeli pregledovati dejansko stanje ob prevzemu. Preverili smo obveznosti, ki nas za tekoče leto še čakajo, in ugotovili, da v proračunu ministrstva zmanjka kar 8,9 milijona evrov do konca leta, in sicer kar 3,9 milijona na postavki za plačilo socialne varnosti samozaposlenih v kulturi.

Celoten intervju si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

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