V novi Demokraciji preberite: Golobove likvidacije zvestih kadrov – jeseni bo znotraj koalicije »tekla kri«!

Piše: Gašper Blažič

Očitno ne bo letošnjega običajnega poletnega zatišja, saj se je v Golobovi vladi nakopičilo toliko problemov, da premier tokrat ne bo mogel imeti mirnega dopusta. Zato bo jesen še toliko bolj vroča, saj gre za zanesljivo zadnjo predvolilno jesen.

Golobovo koalicijo že to jesen čaka razpis referenduma o zakonu, s katerim je koalicija − zaradi dvakratnega veta državnega sveta – legalizirala evtanazijo. Čeprav je bila slednja z rahlo večino že potrjena na predhodnem posvetovalnem referendumu, pa ima naknadni zakonodajni referendum večjo moč. Toda na razmere je treba pogledati iz širšega zornega kota, saj je Golob doslej politično »evtanaziral« že kar nekaj svojih ljudi. To je zanesljiv simptom avtoritarnega načina vladanja, ki kaže na mnoge šibkosti sedanje vladajoče koalicije.

Rop najprej žrtvoval Lucijo Čok …

Čeprav smo doslej Golobovo vladavino že nekajkrat primerjali z vladavino Antona Ropa v obdobju 2002−2004, velja še enkrat pogledati v obdobje pred dobrimi dvajsetimi leti, o je Janez Drnovšek v hudi bitki za nasledstvo (spomnimo se njegove znamenite izjave »Saj se boste pobili med seboj!«) sedež vlade in LDS prepustil dotedanjemu finančnemu ministru Antonu Ropu, ki pa ni imel pregovorne Drnovškove karizme. Od Drnovška je sicer podedoval koalicijo in tudi veliko večino ministrov. A ne vseh: posloviti se je morala šolska ministrica Lucija Čok, na njeno mesto se je vrnil Slavko Gaber, ki je v skrivnostnih okoliščinah odstopil leta 1999 ravno v času obiska tedanjega ameriškega predsednika Billa Clintona v Sloveniji. Že pred tem se je iz vlade poslovil minister za evropske zadeve Igor Bavčar (odšel je v Istrabenz, kjer pa so ga nato »oldboysi« vrgli čez ramo), nasledil ga je Janez Potočnik, slednjega pa zaradi komisarske funkcije v Bruslju nato Milan Cvikl. V času Ropove vlade se je politični karieri nato odpovedala Tea Petrin, ki je nadaljevala kariero kot veleposlanica na Nizozemskem. Mimogrede, ministrica Tea Petrin je bila tudi zaslužna za začetek politične kariere Roberta Goloba, ki se je začel vzpenjati že leta 1999. Vendar v letu 2004 ni bil več v politični garnituri na ministrstvu, saj je takrat že ustanavljal svoj energetski imperij Gen-I. No, v tej vladni zgodbi je DeSUS, ki ga je tedaj vodil še Anton Rous, dobil samo drobtinice – ministrico za regionalni razvoj Zdenko Kovač, ki sta jo kakor skupaj predlagali stranki DeSUS in LDS.

