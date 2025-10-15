V novi Demokraciji preberite: Golob postaja vse bolj avtoritaren in razgrajaški; Slovenska stanovanja le za tujce?; Nekdanji minister ni kriv; Trumpov zgodovinski dosežek; Intervju: dr. Marko Noč

Piše: G. B.

Izšla je nova Demokracija. V njej objavljamo, kako predsednik vlade Robert Golob s svojo ekipo deluje vse bolj škandalozno, koruptivno in avtoritarno, pri tem ga branijo njegovi mediji. Razkrivamo politično-medijski konstrukt proti Zdravku Počivalšku, ki je končno dobil sodni epilog, pokazalo je, da so bile obtožbe proti sedaj že nekdanjemu ministru brezpredmetne. Pišemo o tem, kako sedanja levičarska vlada s stanovanjsko politiko dejansko deluje v interesu tujcev in ne Slovencev. Razkrivamo vse večji in vse bolj očiten moralen potop nacionalne televizije: njeno vodstvo očitno sledi direktivam premierja Goloba ter uničuje oddajo Tarča V intervjuju za Demokracijo je znani kardiolog dr. Marko Noč odkrito spregovoril o tem, kakšne strahote prinaša slovenskemu zdravstvu zastrupljanje bolnikov. Z Demokracijo boste vedeli več!

V državi se soočamo z ideološkim maščevanjem aktualne koalicije, predvsem Gibanja Svoboda in Levice ter njunih predsednikov (Roberta Goloba in Aste Vrečko). Tretja koalicijska stranka SD vse to molče spremlja, kar pomeni, da jim držijo vrečo. Ideološko maščevanje je večinoma povezano s kadrovskimi čistkami in pritiski na institucije. Na to, da bo koalicija izvajala ideološke čistke v javnem sektorju, policiji in nadzornih institucijah, so vladajoči na ves glas oznanjali že ob nastopu. Posebno glasen je bil Robert Golob. »Počistiti je treba janšiste,« je dejal. Slednje kot maščevanje prejšnji vladi Janeza Janše.

Politično-medijski konstrukt proti Zdravku Počivalšku dobil epilog

Nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v začetku prejšnjega tedna sporočil, da je po petih letih preiskav, naslovnic in linča zgodba o ventilatorjih končana. Tožilstvo je od pregona odstopilo, sodišče, ki je preiskavo ustavilo, pa je ugotovilo, da pri nabavah niso nikogar protežirali in niso delali mimo zakonov. Da ni bilo korupcije, pa so že leta 2021 ugotovili revizorji Računskega sodišča Republike Slovenije.

Milijoni evrov za najemna stanovanja za tujce!

Golobovi so pred volitvami aprila 2022 in nato po ustoličenju vlade veliko govorili in veliko obljubljali. Tudi na področju stanovanjske politike. Po dobrih treh letih pa se je izkazalo, da je bilo njihovo delo v tem mandatu škodljivo in brez konkretnih rezultatov. Prinesli so nam le obljube, birokracijo in poslabšanje razmer na trgu. Po podatkih Evropske komisije in domačih analiz je Slovenija med državami EU z najmanj novogradenj na prebivalca, hkrati pa se cene najemnin in nakupa stanovanj strmo dvigajo. Tudi do 100 odstotkov in več, v mestih še več. To še posebej prizadeva mlade in družine, ki si dostopnega bivališča zato ne morejo privoščiti.

Intervju: dr. Marko Noč

»Končanje življenja oziroma pomoč pri tem je povsem v nasprotju s Hipokratovo prisego, ki po mojem mnenju še vedno predstavlja enega izmed temeljev našega poklica. Tudi vse zdravniške organizacije in republiška komisija za medicinsko etiko so enotno proti temu zakonu. Take enotnosti med zdravniškimi organizacijami ne pomnim. In to pove vse. Poleg tega sem prepričan, da tak zakon ne bi usodno vplival le na medicino, ampak bi odprl »Pandorino skrinjico« sprememb, ki bi zamajale temelje slovenske družbe. Da ne govorim o mogočih zlorabah,« je v intervjuju za Demokracijo dejal dr. Marko Noč, znani kardiolog, ki že dolga leta opozarja na zlorabe v slovenskem zdravstvu.

Golob, Zdolšek, Tarča in moralni potop RTVS

Iz premierjevega kabineta so sporočili, da dogodka ne komentirajo, saj gre za »stvar odvetnika Stojana Zdolška«. A trditve, da gre za zasebni biznis odvetnika Zdolška, so izmišljija. Predsednik vlade Robert Golob je medije za odziv sam usmeril k svojemu odvetniku, češ da vsebine odločitev KPK ne pozna in da je odvetnik pravi naslov za komentar v imenu šefa vlade. Mediji Zdolškovega odziva niso skušali pridobiti, ker bi jim ta s tem delal uslugo ali bi jih k temu vabil. Po pravilih so dolžni pridobiti odziv na hude obtožbe, če jih objavljajo, in so morali k odvetniku, ker jih je premier zavrnil, da sam ne bo komentiral. Ugotovitve KPK o koruptivnosti ravnanja premiera so zagotovo takšne vrste, da novinarji morajo poskusiti pridobiti odziv, da bi poročali pošteno.

Veto na novelo zakona o vrtcih: »Ne rušite sistema, ki deluje!«

Golobova vlada ima bolj kakor vse leve vlade doslej težave z zasebnim na kateremkoli področju, je za Demokracijo dejala poslanka SDS Alenka Jeraj. »Na gospodarstvo se spravljajo od prvega dne, predsednik Vlade RS podjetnike pošilja na Hrvaško, potem so nadaljevali s preganjanjem vsega zasebnega v zdravstvu in povzročili kolaps sistema, sedaj s tem nadaljujejo v vzgoji in izobraževanju,« je še dejala Jerajeva in potrdila, da bo novela zakona o vrtcih, če jo uveljavijo, v nekaj letih povzročila propad zasebnih vrtcev in odpuščanje zaposlenih, ki jih je več kot 600, ter dodala, da je posebej ironično, da je prav Robert Golob, ki sedaj onemogoča zasebne vrtce, v času svoje poslovne kariere ustanovil zasebni vrtec Hiša otrok Sonček, v letih 2010–2012 je Istrabenz v ta vrtec nakazal kar 136.000 evrov, direktorica vrtca pa je bila tedanja Golobova žena.

Končana prva faza izvedbe Trumpovega mirovnega sporazuma

V ponedeljek, 13. oktobra, se je z izpustitvijo izraelskih talcev, ki jih je imel v rokah Hamas, ter s hkratno izpustitvijo palestinskih zapornikov in internirancev, ki jih je zajel Izrael, končala prva faza mirovnega načrta med Izraelom in Hamasom, katerega glavni arhitekt je ameriški predsednik Donald Trump. Premirje med Izraelom in Hamasom v Gazi je začelo veljati 10. oktobra, s čimer se je vsaj za sedaj končal dveletni spopad v Gazi, ki se je začel z napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Ta sporazum, prvo večje premirje po kratkem premirju v začetku leta 2025, ki je propadlo marca, je bil dosežen s posrednimi pogovori pod vodstvom ZDA v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk. Diplomati so ga pozdravili kot »pozitiven prvi korak«, čeprav ostajajo skeptični do njegovega trajanja, kar je razumljivo glede na pretekle neuspehe. Sam dogovor izhaja iz 20-točkovnega predloga ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki poudarja izpustitev talcev, izmenjavo zapornikov in postopno umiritev razmer.

V novi številki Demokracije objavljamo številne analitične in pronicljive kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Jože Biščak, Matevž Tomšič, Petra Janša, Lucija Kavčič, Vinko Gorenak, Stane Granda, Borut Korun, Keith Miles in Andreja Valič Zver.

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!