V novi Demokraciji preberite: Globoka država skuša na silo preprečiti nastanek desne vlade; Golob izsušil proračun; Spletke Draga in Marte Kos; Intervjuja: Jan Zobec in Radovan Cerjak

Piše: G. B.

Izšla je nova številka revije Demokracija! V njej objavljamo, kako je globoka država sprožila pravo sveto vojno proti oblikovanju desnosredinske vlade in kakšnih dejanj se je pri tem poslužila. Očitno je, da se na ukaz botrov iz ozadja že odzivajo organi pregona. Znova so obudili zadevo Trenta, kaj bo še sledilo? Golobova vlada je za seboj pustila pravo razsulo, ne samo v gospodarstvu, pač pa tudi v proračunu, kjer je luknja vse večja. Evropska komisarka Marta Kos še kar vztraja, da je njena preteklost nesporna, kljub jasnim dokazom o njeni udbovski preteklosti. V intervjujih za Demokracijo sta spregovorila pravnika Jan Zobec in Radovan Cerjak, ki sta brez dlake na jeziku ocenila stanje vladavine prava v Sloveniji, postopke v zvezi s sestavljanjem vlade ter afere s prisluhi. Z Demokracijo boste vedeli več.

Najprej je Zoran Stevanović 10. aprila postal novi predsednik DZ, in sicer z 48 glasovi, kar nakazuje obrise nove koalicije. Kar je zanimivo znamenje vsaj glede na to, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar dajala dokaj nejasna zagotovila, da bo mandatar postal tisti, ki bo imel najmanj 46 glasov. Nato pa je Golobu dal košarico še Anže Logar, ki je dal odkrito vedeti, da je Svoboda postopala zelo umazano in se želela dokopati do novih »Cirilov Puckov« mimo vodstva stranke, torej z direktnim »zvijanjem rok« poslancem (neuradno naj bi vsakemu poslancu ponujali celo milijon evrov). Kar je seveda sprožilo nov izliv žolča, češ pogajanja se niti še niso začela, pa se Demokrati že umikajo iz njih. V slogu »saj smo vedeli, da je Logar Janšev satelit«, s čimer sedaj želijo opravičiti svojo morebitno opozicijsko vlogo. Toda če se bo to res zgodilo, bo poslanska skupina Svobode zelo verjetno razpadla, njen radikalnejši del se bo verjetno združil z Levico. Kakor koli že, prav ti dogodki so sprožili še več nervoze in še več »jeznih pisem« domnevnih pristašev NSi, Demokratov in Resni.ce, češ da niso dali glasu za to, da bodo izigravali zmagovalca volitev. In seveda so lansirali navidezno afero z označevanjem glasovnic, kar je bila le dimna zavesa.

Sodne farse kot orožje »globoke države«

Zadeva Trenta je eden najbolj bizarnih in dolgotrajnih sodnih procesov v zgodovini samostojne Slovenije, ki Janeza Janšo znova potiska v sodne dvorane v okviru postopka, ki ga mnogi analitiki upravičeno označujejo za tipičen kafkovski proces. Spomnimo: 18. aprila 2025 so bili Janez Janša, Branko Kastelic in Klemen Gantar na celjskem okrožnem sodišču oproščeni, vendar se je tožilstvo pod taktirko Boštjana Valenčiča s Specializiranega državnega tožilstva (SDT) decembra 2025 na sodbo pritožilo. Če se bo koprsko višje sodišče odločilo vrniti zadevo v ponovno sojenje, bo to pomenilo, da končnega epiloga ne bo, saj zadeva prihodnje leto zastara. Če se vrnemo na začetek zgodbe: Janez Janša je že kmalu po osamosvojitvi kupil posestvo v Trenti (Tonderjeva domačija) in ga kasneje prodal po višji ceni zaradi sprememb v EU in pritiska Italije na nepremičninski trg v Posočju. Globoka država je to uporabila kot »dokaz« za korupcijo. Najprej je zadevo poganjal Goran Klemenčič s poročilom KPK, ki je neposredno pripomoglo k padcu druge Janševe vlade. Sojenje se je začelo celo takrat, ko je bil Janša v nezakonitem zaporu zaradi afere Patria. Cenitve so bile lažne, fotografije poškodovanih objektov pa so prikazovale stanje leta po prodaji.

Proračunski primanjkljaj strmo narašča: Golobova vlada je državo pripeljala na rob

Glavni krivec je hitra rast tekoče porabe, ki jo je Golobova vlada sistematično spodbujala. Plače v javnem sektorju so lani narasle za dobrih 14 odstotkov, v prvem kvartalu letos še za 11,8 odstotka. Gre za trajne obveznosti, ki se ne bodo več zmanjšale brez politične volje. Naraščajo tudi subvencije za energetiko. Zaradi izjemno povečanega javnega zadolževanja naraščajo tudi plačila za obresti. Golobova vlada nas je v svojem mandatu zadolžila za več kot 8 milijard evrov. Hkrati prihodki v državni proračun zaostajajo. Gospodarska rast se upočasnjuje, posledično je manj davkov. Črpanje evropskih sredstev je katastrofalno slabo. Rezultat vsega tega je klasična prociklična politika: vlada troši več v času, ko bi morala varčevati in pripravljati rezerve za prihodnje šoke.

Intervjuja: Jan Zobec in Radovan Cerjak

“Nič tako ne uniči vrednot pravne države kot korupcija. In ker je korupcija zavestna razgradnja temeljev vladavine prava, je moj odgovor: da. Gre za zavestno erozijo pravne države – za hoteno podrejanje institucij, za hoteno demontažo sistema zavor in ravnotežij in zavestno kršitev prepovedi oblastne samovolje. Kljub vsemu pa režimu ni uspelo podrediti vseh institucij, na primer sodnega sveta, fiskalnega sveta,” je v intervjuju za Demokracijo pojasnil nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec.

Odvetnik Radovan Cerjak pa je med drugim komentiral afero s prisluhi: “Ti prisluhi pa so poglavje zase. So pa ti prisluhi bili tudi material, s katerim je še aktualna oblast nekoliko ublažila svoj poraz, kakor se to morda malo čudno sliši. Skupaj z dominantnimi mediji je zadevo v zadnjem tednu volilne kampanje poskušala predstaviti kot neko veleizdajo, zaroto Izraela, za katero naj bi stala stranka SDS. Stranka, ki je, poleg Krščanskih demokratov, brez dvoma najbolj zaslužna za nastanek Slovenije!”

Kanal C0: Časovna bomba nad ljubljansko pitno vodo, škodljiv in neodgovoren projekt

Kanal C0 nikoli ni pridobil pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja oziroma presoje vplivov na okolje. Agencija RS za okolje (Arso) je leta 2016 odločila, da presoja vplivov ni potrebna. Leta 2023 je državna sekretarka Tina Seršen na ministrstvu za okolje podpisala sklep, da presoja ni potrebna, čeprav za to ni imela upravnega dovoljenja. Strokovnjaki in poznavalci odločitev označujejo za politično in nepooblaščeno. Predsednica preiskovalne komisije državnega zbora Anja Bah Žibert (SDS) je zaradi tega vložila kazensko ovadbo zoper ministra Bojana Kumra. Bah Žibertova je jasna: »Kanal C0 je sinonim za korupcijo!« In dodaja: »Maxi je bil zlovešče opozorilo, kaj se bo zgodilo s kanalom C0.«

Škandalozne vrste za vpis k osebnemu zdravniku

Problem v Borovnici se je začel z odhodom dolgoletne zdravnice Marije Munda v pokoj. Po skoraj štirih desetletjih dela je lokalna ambulanta ostala brez nosilca dejavnosti. Občina je sprva pripravljala razpis za koncesijo, a se je občinski svet na koncu odločil, da je ne podeli. Namesto tega je ambulanto prevzel Zdravstveni dom (ZD) Vrhnika kot dislocirano enoto. Zdravniki naj bi jo pokrivali izmenično več dni v tednu. V praksi to pomeni, da ambulanta ne deluje kot polno zasedena družinska ambulanta z enim stalnim zdravnikom, temveč kot izpostava, v kateri zdravniki delajo le del svojega delovnega časa. Eden pokriva približno 60 odstotkov programa, drugi okoli 20 odstotkov. Takšen model omogoča minimalno delovanje, a odpira vprašanja o kontinuiteti oskrbe in stabilnosti.

Kljub dokazom Marta Kos znova zanikala sodelovanje s tajnimi službami

Pojasnila so od Marte Kos zahtevali predvsem slovenski evropski poslanci, Kosova pa se je znova izmikala jasnim odgovorom in trdila, da ni sodelovala z Udbo. Poslanci Evropske ljudske stranke Milan Zver in Branko Grims, oba iz vrst SDS, ter Matej Tonin iz NSi so opozorili, da bi komisarka za širitev s takšno preteklostjo lahko pomenila varnostno tveganje. Dokumenti tajnih služb bivše države se namreč nahajajo v Beogradu, kar pomeni, da bi jih lahko pri pogajanjih za vstop v EU izkoristile srbske oblasti, prav tako pa bi se lahko znašli celo v rokah Moskve. Glede na to je Branka Grimsa zanimalo, ali je Kosova – kot nalagajo pravila EU – prijavila konflikt interesov glede približevanja Srbije, za katero je pristojna, glede na to, da Beograd hrani sporne dokumente o njeni preteklosti. Milan Zver pa je izpostavil, da dokumenti postavljajo pod vprašaj avtonomnost komisarke in jo delajo ranljivo. Očital ji je tudi, da je glede svojega sodelovanja z Udbo lagala na zaslišanju pred imenovanjem za komisarko, ko je izjavila, da takšnega sodelovanja ni bilo. Matej Tonin, ki je na zaslišanje prinesel tudi Omerzovo knjigo, jo je vprašal, ali ne bi bilo bolje, da odkrito spregovori o tem, glede na to, da je že javno znano, da ji je službo na nemškem radiu Deutsche Welle priskrbela jugoslovanska Služba državne varnosti.

V novi številki Demokracije vabljeni k branju kolumen, ki so jih prispevali: Metod Berlec, Gašper Blažič, Marjeta Bogataj, Dominik Štrakl, Jože Biščak, Matevž Tomšič in Andrej Umek. Kot avtor tribune tokrat sodeluje Stane Granda.

