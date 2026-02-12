V novi Demokraciji preberite: Enotnost evropske desnice ter evrolevičarski računi brez krčmarja

Piše: Gašper Blažič

Prejšnji teden je Slovenijo obiskala delegacija Evropske ljudske stranke (ELS oz. EPP) na čelu z Manfredom Webrom, ki je tudi jasno izrazila podporo svojim članicam (SDS, NSi, SLS) pred volitvami 22. marca.

Ta dogodek ne bi imel tako nenavadnega konteksta, če ne bi tako rekoč istočasno v našo državo na obisk »uleteli« tudi predstavniki drugih dveh velikih političnih skupin iz Evropskega parlamenta, torej evropskih socialistov (ki jim pripada SD) in skupine Renew (ki jim pripada Gibanje Svoboda). Predstavniki obeh skupin so sicer skušali pomagati svojim slovenskim filialam, ki so sedaj v vladajoči koaliciji, vendar so se ušteli, saj so v nasprotju z EPP posegli po povsem negativni kampanji.

Weber predstavil prioritete

A poglejmo najprej, kaj se je sploh dogajalo. Obisk delegacije EPP je bil dejansko načrtovan že dolgo časa, pri čemer se očitno EPP drži tradicije, da obišče države članice pred nacionalnimi parlamentarnimi volitvami. Teh obiskov je bilo v Sloveniji doslej že kar precej. Zato je bilo mogoče pričakovati, da bo Weber na skupni tiskovni konferenci z Janezom Janšo (SDS) in Jernejem Vrtovcem (NSi) podprl pomladne stranke, ki so del te skupine. »Kot vodja skupine EPP upam, da bodo naše stranke na prihajajočih volitvah v Sloveniji dobile mandat za uresničevanje naših prednostnih nalog,« je na novinarski konferenci v Ljubljani v četrtek, 5. februarja, dejal Weber in izpostavil prioritete: krepitev konkurenčnosti in gospodarske moči, krepitev varnosti in nadaljevanje dela za ustavitev ilegalnih migracij. Spomnil je tudi, da Slovenija zaradi sedanje vlade zaostaja na področju krepitve svoje gospodarske moči. »Države, kot je Hrvaška, zdaj dosegajo enako raven kot Slovenija, kar kaže, da je stabilna desnosredinska vlada, kot jo imajo na Hrvaškem, prednost,« je ocenil.

