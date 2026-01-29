V novi Demokraciji preberite ekskluzivni intervju z Janezom Janšo, predsednikom SDS in trikratnim slovenskim premierjem: “Slovenija, vstani!”

Piše: Metod Berlec

V slovenskem političnem prostoru je malo osebnosti, ki bi tako zaznamovale ključne prelomne trenutke naše moderne zgodovine, kot jih je Janez Janša.

Ni le eden izmed osrednjih arhitektov slovenske osamosvojitve, temveč tudi politik, ki je v več kot treh desetletjih delovanja večkrat dokazal, da razume logiko države, njene potrebe in njene strateške izzive. V času, ko se Slovenija sooča z novimi notranjepolitičnimi napetostmi, mednarodnimi izzivi in razpršenostjo političnega prostora, je njegov pogled na aktualne razmere še posebej zanimiv. Z njim smo se pogovarjali o potezah Golobove vlade, stanju v Sloveniji in o tem, zakaj SDS vstopa v volilni čas z jasnim poudarkom na »koaliciji z volivci«.

Gospod Janša, če narediva v tem pogovoru najprej kratko analizo delovanja aktualne vlade. Golobova vlada je že v prvih tednih mandata začela odpravljati številne ukrepe vaše vlade. Kako razumete to sistematično razgradnjo; od ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve do ukinitve Urada za demografijo?

Največjo škodo so naredili s povečanim kaosom v zdravstvu in s prekinitvijo naše davčne reforme. Vsem delovnim ljudem so znižali neto plače in jih s tem prikrajšali za več tisoč evrov, gospodarstvu pa zbili konkurenčne prednosti.

Kako bi sicer čisto na kratko ocenili delo oziroma nedelo Golobove vlade v tem mandatu?

Če Golobova vlada ne bi naredila čisto ničesar, bi bilo danes v Sloveniji za 95 odstotkov prebivalstva bolje.

Veliko analitikov trdi, da je ideološki ton tej vladi dajala predvsem ekstremistična Levica. Ne samo v notranji politiki, ampak tudi v zunanji. Verjetno se strinjate s tem?

Ekstremističen ton je vladni politiki dajala največja vladna stranka, Gibanje Svoboda. Brez nje namreč Levica s svojimi tremi poslanci ne bi mogla narediti nobene škode.

Je bilo članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov zamujena priložnost za našo državo?

Da.

