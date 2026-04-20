V novi Demokraciji preberite: Drastičen upad slovenskega izvoza, prihajajo računi za nedelo in nesposobnost Golobove vlade

Piše: Vida Kocjan

Podatki Statističnega urada RS (Surs) za februar kažejo padec izvoza za skoraj 39 odstotkov, kar je eden najhujših mesečnih upadov v zadnjih letih. Rezultati so katastrofalni.

Razlogi so tudi zunanji, vendar pa je veliko notranjih. Slovensko gospodarstvo namreč izgublja konkurenčnost zaradi visokih davkov in tudi drugih stroškov. Rast plač je močnejša od produktivnosti. Stroški energije in surovin so zelo visoki. Premalo je diverzifikacije in prevelika je odvisnost od nekaj velikih podjetij, denimo na področju farmacije in avtomobilskih delov. Slovenijo zaznamujejo tudi nizke investicije v raziskave in razvoj ter digitalizacijo. Država na tem področju izgublja v primerjavi s tekmicami, kot so na primer Češka, Poljska in Madžarska. Črpanje evropskih sredstev je prenizko, Slovenija se nahaja na zadnjih mestih med državami EU.

Podatki kažejo, da stagnira (nazaduje) izvoz v države EU, predvsem pa v države zunaj EU. Stvari so bile doslej nekoliko ublažene s posli z zdravili s Švico, vendar pa to ni trajnosten model.

