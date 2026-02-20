V novi Demokraciji preberite: Dosje Fotopub: Vlada nam Epsteinova tovarišija!

Piše: Gašper Blažič

Ali je bila afera Fotopub prisilno pometena pod preprogo? Gre za škandal, ki je leta 2022, že kmalu po inavguraciji Golobove vlade, močno zatresel zlasti stranko Levica.

Ni dvoma, da je škandal z razvpitim lokalom, ki se nahaja na Tivolski cesti v Ljubljani, na kraju, kjer se je nekdaj nahajala Petrolova črpalka, prinesel mnoge neprespane noči zlasti vrhu Levice, saj smo bili v uredništvu Demokracije že leta 2022 deležni implicitnih groženj s tožbami, če bomo s pisanjem o tem nadaljevali. Toda dejansko je to samo vrh ledene gore, saj naj bi se že vsaj od začetka septembra 2022 na telefone uredništev vrstili pritiski, naj se neha poročati o aferi, saj naj bi bili med tistimi, ki so se zabavali v Fotopubu, tudi sinovi in hčere vplivnih oseb.

»Ne poznam tega človeka!«

Asta Vrečko pa tudi po skoraj štirih letih taji vsako povezanost z razvpitim akterjem afere Dušanom Josipom Smodejem. Še pred kratkim je v oddaji Odmevi odločno zanikala vsako povezanost z njim. Češ, z Dušanom Smodejem se je srečala samo na nekem intervjuju, ko je prišel na ministrstvo, nato pa naj bi se po njenih besedah dogodek uporabljal za diskreditacijo nje in stranke. Ob tem je izpostavila, da dolgotrajnost postopkov brez epiloga zmanjšuje zaupanje v pravno državo in lahko odvrača žrtve od prijav nasilja in nadlegovanja. Precej nenavadno vse skupaj, glede na dejstvo, …

