V novi Demokraciji preberite: Dimna zavesa za skoraj upokojeno političarko Natašo Pirc Musar

Piše: Gašper Blažič

Kot kaže, se globoka država spet sooča s porazom, ki za zdaj sicer nima nobenih pravnih posledic. Predsednica Nataša Pirc Musar je namreč zaradi medijskega vrtanja v njeno zgodbo z rusko prijateljico vidno potolčena.

Očitno je namreč, da je bila akcija, ki jo je sprožil Miha Brejc, dokaj slab poskus nadzora škode. Obrambni mehanizem globoke države ta trenutek želi načeti predvsem Zorana Stevanovića, ki je dobil nekakšno vlogo strelovoda. Upajo namreč, da če bodo omajali »najšibkejši člen«, ki niti ni član koalicije, bo to vendarle sprožilo tako želene predčasne volitve. A iz tega ne bo nič.

Kako je peticija postala farsa

Nekaj je namreč jasno: peticija, s katero je v začetku tedna Miha Brejc kot uradni iniciator začel boj proti predsedniku DZ, se je hitro izrodila v farso. Medtem ko so mainstream mediji pompozno poročali, da je število podpisnikov preseglo število glasov stranke Resni.ca na zadnjih volitvah, so vlogo, ki gre tem medijem, tokrat odigrali kar nekateri kritični državljani. Ti so prek omrežja X dali jasno vedeti, da je ta peticija velika farsa, saj je platforma preveč enostavna in omogoča podpisovanje raznim »trolom«, ki so se podpisovali med drugim kot Vladimir Putin, Miki Miška in podobno. To je seveda sprožilo salve smeha v javnosti, saj smo podobne igre denimo že videli pri nakazovanju opranega iranskega denarja na račune Mikijev Mišk, Jakov Racmanov in podobno. Nato pa je Brejc podpisovanje domnevno ustavil, češ da se je med podpisniki znašlo precej kibernetskih napadalcev z območja Indije in Izraela – seveda spet z namenom, da bi se javnost odzvala zaradi primera Black Cube. Vendar neuspešno.

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