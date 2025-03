V novi Demokraciji objavljamo: Notranja stiska NSi: od izsiljevanja Svobode do živčnosti na vrhu

Piše: Gašper Blažič

Ali se je NSi znašla v spirali izsiljevanja? Nekatere zadnje poteze in izjave njenega predsednika Mateja Tonina kažejo veliko živčnost. Očitno je nekomu znova v interesu, da zaneti čim več nesoglasij znotraj opozicije.

Viri nas že dolgo opozarjajo, da politiko NSi v glavnem usmerja glavno tajništvo NSi, ki ga že dolga leta vodi vplivni Robert Ilc, v 90. letih vidni član podmladka Slovenskih krščanskih demokratov. Prav njegovo delovanje naj bi bilo stranko spravilo v precejšnje težave, še zlasti po tistem, ko so poslanci NSi začeli bolj opozicijsko delovati, na drugi strani pa je Gibanje Svoboda prek svojih medijskih izpostav (denimo Necenzurirano) začela izsiljevati NSi, naj privoli v podporo ustavnim spremembam, kar naj bi bila ta že obljubila.

Afera, ki je oplazila NSi

Vendar velja spomniti na nekatera dejstva: vmes je prišlo do zamenjave predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka, enega redkih, ki se je po zamenjavi vlade leta 2022 še obdržal na vodilnem položaju. Hajdinjak je bil v preteklosti glavni tiskovni predstavnik prve Janševe vlade, sicer pa, podobno kot Ilc, tudi sam sodi v nabor nekdanjih vidnih članov podmladka SKD. Hajdinjak je bil s funkcije predsednika uprave Darsa razrešen novembra 2023, nato je bil na njegovo mesto »inštaliran« David Skornšek, leto dni za tem pa je novi šef te družbe »končno« postal Andrej Ribič, eden od tesnih sodelavcev Roberta Goloba, ki je že prej računal na to funkcijo. Že je pred letom in pol, ko je bil razrešen Hajdinjak, v javnost pricurljalo nekaj informacij o domnevni klienteli s posli na Darsu, predvsem glede avtovlek. No, v zadnjem času je ta afera spet izbruh nila, tokrat se je v njej pojavilo še nekaj novih oseb: Samo Feštajn, Luka Založnik in znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič. Pri tem pa je afera oplazila NSi, tudi Tonina osebno. To kaže, da gre v ozadju morda tudi za politično izsiljevanje, saj naj bi stranka Gibanje Svoboda po prihodu na oblast zamižala na eno oko še pri nekaterih kadrih, ki jih je imenovala prejšnja vlada.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!