V Mengšu predstavitev knjige o izgubljeni ekonomski svobodi

Piše: C. R.

V sredo, 19. novembra, bo Jože Biščak, voditelj oddaje Večer v Kavarni Hayek na Nova24TV in avtor istoimenskega bloga, ob 19. uri v Župnijskem domu v Mengšu predstavil svojo novo knjigo Razbito okno.

V knjigi avtor piše o izgubljeni ekonomski svobodi. Slednja je temelj vsake svobodne in demokratične družbe. Marsikaj – denimo minimalna plača, subvencije ali progresivna obdavčitev – se danes sleherniku zdi nekaj povsem normalnega, a avtor na preprostih primerih pokaže, da je vse to grobo omejevanje ne samo ekonomske, ampak tudi osebne svobode posameznika. »Nisem imel nikakršne ambicije, da napišem neko strokovno delo, niti nisem poskušal zadostiti znanstvenim kriterijem. /…/ Skušal sem uporabiti zdrav razum in preprosto logiko, ki ju povsem običajni ljudje še imajo, medtem ko sta naše voditelje že zdavnaj zapustila,« pravi Biščak v uvodu h knjigi.

Kljub temu je britanski ekonomist Keith Miles v predgovoru zapisal: »To knjigo bi morali prebrati akademiki, študenti in poslovneži, predvsem pa politiki.« Knjiga je dobrodošla osvežitev slovenske ekonomske literature, ki je večinoma še vedno naklonjena keynesianizmu (da lahko država s svojimi posegi nadomesti povpraševanje na trgu). »To knjigo iskreno priporočam vsem, ki ste naveličani Svobode z veliko začetnico in želite živeti v resnično svobodni družbi, kjer štejejo znanje, sposobnost, ustvarjalnost in delavnost,« pa je zapisal Boris Tomašič, voditelj oddaje Kdo vam laže? in direktor družbe Nova obzorja, ki je knjigo izdala.

Literarni večer bo povezovala Urška Tavčar, organizator dogodka je OO SDS Mengeš. Vabljeni.