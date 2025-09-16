e-Demokracija
V Levici za neuspeh na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ne krivijo svojega lastnega neznanja, ampak porodne krče

FokusSlovenija
Foto: Nebojša Tejić / STA

Piše: Celjski glasnik

Danes s stranko Levica v koaliciji dejansko ljudje nikoli ne morejo biti več prepričani, če smo dosegli dno.

Kajti, ko se zdi, da globje ne gre, vedno dokažejo, da lahko pri tem presežejo sami sebe in to dno še poglobijo. To nenazadnje velja tudi, ko iščejo razloge za neuspešno urejanje dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike.

Po soočenju med poslanko SDS Karmen Furman in Simonom Maljevacem namreč niso demantirali navedb poslanke SDS in konkretizirali, zakaj oba projekta niso uspeli izpeljati, ampak krivdo valijo na porodne krče. Hkrati očitajo opoziciji, da omenjenih področij ni uspela urediti, sami pa so kot prvi ukrep dosegli ukinitev Zakona o dolgotrajni oskrbi, minister pa se hvali s stanovanji, ki jih je pričela graditi prejšnja vlada.

Tako dejansko v Levici nikakor ne vidijo težav pri svojem (ne)delu, ampak ponovno iščejo krivca v zunanjih dejavnikih. “Porodni krči? Mislim, da so to bolj krči od natega na suho…,” je neposreden politični analitik Mitja Iršič.

