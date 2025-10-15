V kabinetu kmetijske ministrice politično kadrujejo kot za stavo

Piše: Moja Dolenjska

Na ministrstvu za kmetijstvo, ki ga vodi nekdanja poslanka Gibanja Svobode Mateja Čalušić, se kar gnete politično nastavljenih kadrov. Trenutno jih v njenem kabinetu dela kar 15, čeprav je še nedolgo tega veljalo pravilo, da lahko v kabinetu ministra dela do osem ljudi.

Kot poroča časopis Dnevnik, v kabinetu kmetijske ministrice (brez ministrice in obeh državnih sekretarjev) trenutno dela petnajst ljudi, od tega šest za nedoločen čas (Eva Pučnik, Mateja Čamernik, Jasmina Štorman, Nika Gregorič, Mirnesa Rujović in Dejan Mohar).

Od 5. marca 2024 je tam začasno zaposlena Jana Jerman, članica izvršnega odbora belokranjskega lokalnega odbora Gibanja Svoboda, ki je na ministrstvo prišla iz Upravne enote Črnomelj. Na zaupanje so ta čas v ministričinem kabinetu zaposlene tri javne uslužbenke: Ana Frelih Larsen (od 1. septembra 2024), zaščitnica živali Tajda Trbovšek (od 25. novembra 2024) in Pia Porenta (od 8. julija 2024). Pet uslužbencev v skladu s 95. členom zakona o javnih uslužbencih zaseda drugo delovno mesto, delajo pa za ministričin kabinet.

Skozi kabinet se je po poročanju časopisa sicer do zdaj zvrstilo že kar nekaj političnega kadra. Že takoj, ko je Čalušićeva zasedla ministrski položaj, se je pri njej za določen čas zaposlil Brane Golubović, nekdanji poslanec stranke LMŠ, ki se je združila z Gibanjem Svoboda. Golubović je kmalu dobil zaposlitev za nedoločen čas, v začetku tega meseca pa je odšel na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki jo vodi Miran Mihelič, kader Gibanja Svoboda. Tam bo imel zagotovljeno službo v primeru, da Gibanje Svoboda ne zmaga na volitvah.

Zaposlitev za določen čas, ki so jo potem spremenili v zaposlitev za nedoločen čas, so v kabinetu kmetijske ministrice omogočili tudi Mirnesi Rujović, ki se je v kabinet Čalušićeve preselila 29. januarja 2024 iz poslanske skupine Svoboda, že 1. junija istega leta pa so jo zaposlili za nedoločen čas. Junija 2024 je začasno zaposlitev na zaupanje na ministrstvu dobila tudi Tamara Dervišević. Tudi ona se lahko pohvali, da ima od 1. julija letos službo za nedoločen čas na kmetijskem ministrstvu.