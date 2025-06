(GALERIJA) V Istanbulu potekajo pogajanja med Ukrajino in Rusijo

Piše: C. R.

Ukrajinska in ruska delegacija sta se danes sešli na novih neposrednih pogajanjih v Istanbulu, na katerih naj bi razpravljali o načinih za končanje vojne in predlogih, ki sta jih pripravili obe državi. Začetek srečanja, ki sledi predhodnim ločenim pogovorom s turško stranjo, je potrdilo ukrajinsko obrambno ministrstvo.

Pogajalci obeh držav se srečujejo v luksuznem hotelu v palači Ciragan na obrežju Bosporja. Rusko delegacijo vodi svetovalec ruskega predsednika Vladimir Medinski, ukrajinsko pa obrambni minister Rustem Umerov. Posrednik v pogovorih je turški zunanji minister Hakan Fidan.

Ukrajinska delegacija se je po lastnih navedbah pred tem srečala s predstavniki Nemčije, Italije in Združenega kraljestva z namenom “uskladitve pozicij”. Ukrajinci so ob tem poudarili njihovo zavezanost mirovnim prizadevanjem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajina bo po napovedih predsednika Volodimirja Zelenskega ruski strani predstavila predlog, ki predvideva popolno in brezpogojno prekinitev ognja, izpustitev vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev ugrabljenih otrok. Za vzpostavitev zanesljivega in trajnega miru pa pa Zelenski kot nujno vidi srečanje med njim in ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom.

Rusija memoranduma s pogoji za mir, ki naj bi ga predstavila danes, ni želela vnaprej predati ukrajinski strani. Moskva zavrača zahtevo Kijeva in zahodnih držav po brezpogojni prekinitvi ognja ter vztraja pri razrešitvi “temeljnih vzrokov” vojne.

Rusija zahteva, da se Ukrajina dokončno odpove prizadevanjem za članstvo v zvezi Nato in ji preda pet regij, ki si jih je Moskva enostransko priključila. To je nesprejemljivo za Kijev, ki terja umik ruskih enot s svojega ozemlja.

Ukrajina si želi konkretna varnostna jamstva zahodnih držav, bodisi v obliki zaščite Nata ali prisotnosti zahodnih vojakov na območju.



Moskva in Kijev sta se na prvih neposrednih pogovorih od začetka vojne februarja 2022 v Istanbulu srečali 16. maja, a je srečanje prineslo le dogovor o obsežni izmenjavi 1000 vojnih ujetnikov.

Današnje srečanje sledi dan po enem največjih ukrajinskih napadov na ruskem ozemlju doslej – Kijev je nad ruska zračna oporišča izstrelil 117 dronov in uničil 41 ruskih bombnikov