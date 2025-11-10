V Gibanju Svoboda višje številke o številu čakajočih nad dopustno dobo, razumejo kot zmajševanje čakalnih vrst!!??

Piše: Celjski glasnik

Ne samo Robert Golob, ampak tudi celotno predstavništvo Gibanja Svoboda, kot kaže, živi v vzporednem svetu.

Tako so namreč pričeli s kampanjo o zmanjševanju čakalnih dob oziroma števila pacientov, ki naj bi čakali nad zakonsko dopustno mejo. in to ravno v času, ko številke Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo kažejo povsem drugačno sliko.

Po vloženi zahtevi @PS_SDS za sklic nujne seje obora za zdravstvo v @Drzavnizbor z naslovom »Kako naprej v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu

po koncu Golobove vlade?«, so se začele PR akcije Svobode in @MinZdravje s katerimi želijo prepričati državljane, da je v zdravstvu… https://t.co/VtzeBJ5RU7 — Jelka Godec (@jelka_godec) November 4, 2025

Da Gibanje Svoboda manipulira z ljudmi, ko jih prepričuje kako gredo v pravo smer in skrajšujejo čakalne dobe, je z grafi obrazložil zdravnik dr. Igor Muževič. Slednji je namreč objavil grafična prikaza števila nedopustno čakajočih v začetku januarja in ob koncu letošnjega oktobra. Številk kažejo na trend naraščanja, kar je ravno nasprotno kot zatrjujejo v Gibanju Svoboda.

Če je bilo januarja 2025 čakajočih nad dopustno mejo z napotnico zelo hitro 19.678, je bilo konec oktobra takšnih pacientov 20.545. Z napotnico hitro je bilo januarja letos čakajočih nad dopustno mejo 35.582, oktobra pa kar 40.386. Z napotnico redno je čez dopustno mejo januarja čakalo 25.437 pacientov, oktobra pa 26.209 pacientov. In vse to kaže, da se Gibanje Svoboda zelo slabo bori proti daljšanju čakalnih dob.