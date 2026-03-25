Urška Klakočar Zupančič čustveno po porazu zaradi Luke Meseca

Piše: Spletni časopis

Tako čustveno se je na omrežju Facebook na poraz na volitvah poslancev, ko ni bila izvoljena v državni zbor, z javnim pismom Boru Zuljanu odzvala doslej predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki je zaslovela po zelo samosvojem vodenju. Okraj, Ljubljana Center, ki je bil zanjo usoden, je bil slaba izbira še za številne leve politike, ker je tam izjemen rezultat dosegel Luka Mesec (Levica).

Ker ni bila izvoljena Klakočar Zupančičeva ne bo več na vrhu DZ, kjer je zaslovela po tem, da največja opozicijska stranka SDS ni, kot je to bilo običajno v zadnjih desetletjih, vodila komisij za nadzor vlade (proračun, obveščevalne službe), proceduro parlamenta pa je tudi sicer pogosto ukrivljala v prid vladnih strank, opozicijskim pa pogosto še govoriti ni pustila. V volilni enoti Ljubljana Center je Klakočar Zupančičeva v stranki Svoboda dosegla s 30,1 odstotka sedmi rezultat, izvoljeni so prvi štirje kandidate Svobode po rezultatu v tej volilni enoti: Tamara Vonta, Andrej Kemenc, Duško Vujanović in Lucija Tacer Perlin.

Klakočar Zupančičeva je svoje delež dosegla v okraju Ljubljana Center, ki velja za naklonjenega levim strankam, a je tam izrazito nadpovprečen rezultat v svoji stranki in izvolitev dosegel Luka Mesec s 19,6 odstotka. To je bilo slabo za vse druge kandidate z leve v tem okraju, ko gre za dosežek na ravni enote, ki odloča o izvolitvi po našem nenavadnem volilnem sistemu. Bolj povprečne rezultate so zaradi Meseca dosegli s 6,5 nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je tudi izpadla iz DZ, Jasmin Feratovič s 3,9, katerega Pirati niso dosegla praga, propadla pa sta v tem okraju tudi Miha Kordiš s 1,4 odstotka za Mi, socialisti in Violeta Tomić z 0,75 odstotka za Alternativo. Takšni so bili rezultati:

SVOBODA mag. Urška Klakočar Zupančič 3.913 30,10 % LEVICA IN VESNA Luka Mesec 2.555 19,65 % SDS Karin Planinšek 2.164 16,65 % DEMOKRATI. mag. Nastja Brelih 855 6,58 % SD Tanja Fajon 852 6,55 % NSi, SLS, FOKUS mag. Mirko Stopar 793 6,10 % PIRATI Jasmin Feratović 514 3,95 % PREROD Gregor Novak 464 3,57 % RESNI.CA Tomaž Avsenik 419 3,22 % MI, SOCIALISTI! Miha Kordiš 189 1,45 % ALTERNATIVA Violeta Tomić 97 0,75 % SNS Simon Gregorn 94 0,72 % ZELENI+SG Rajko Kotnik 45 0,35 % ZAUPANJE Mojca Cvetko 26 0,20 % GLAS UPOKOJENCEV Valentina Višnar Jernej 20 0,15 %

Precej komično je, da je veliko borko proti Janezu Janši, SDS in desni opoziciji iz parlamenta odnesel politik Levice Luka Mesec. Krive so pa zdaj žaljenja, intrige, kaznovanje za neposlušnost in še vse mogoče.

Celotno pismo Boro Zuljanu, objavljeno na omrežju, FB je takšno::

“Dragi Bor,

težko leto je za nama. Polno zlobnih jezikov, laži, tesnobe, izkrivljenih podob, slabših odločitev, tudi solz. Hodila sva naprej, vendar nisva vedela, če bova zmogla premagati vse ovire. Hrepenela sva po samoti. Trpela je tvoja glasba in trpelo je moje ustvarjanje. Jaz sem se že pred časom odločila za ljubezen. Ker na koncu je to vse, kar šteje.

Hvala, da mi stojiš ob strani. In hvala, ker ceniš, da ti sama stojim ob strani. Vedel si, da mi je bilo delovanje v politiki v zadnjem letu zelo neprijetno. Žaljenje, neprestane intrige, izključevanje in tudi “kaznovanje” za neposlusnost. To je cena, ki jo je v politiki treba plačati za načelnost. Zato si ne ti ne jaz nisva želela nadaljevanja in tudi neprestanega obmetavanja z blatom, včasih celo nepredstavljive vulgarnosti. Pa si kljub temu razumel, da sem nekatere stvari morala storiti, ker sem si želela boljše prihodnosti. Z vedenjem, da bom na koncu odšla iz sveta, v katerega nikoli nisem spadala.

Težko leto je za nama. Pa sva ga preživela. Hvala, da si. Ti si najlepša stvar, ki se mi je zgodila v tem obdobju mojega življenja.”