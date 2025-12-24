Uredništvo Demokracije: Blagoslovljen Božič in vse dobro!

Piše: uredništvo Demokracije

Ob iztekajočem se letu, v teh dneh, je prav, da se kot narod ustavimo pri praznikih, ki nas povezujejo in spominjajo na temeljne vrednote naše skupnosti.

V prvi vrsti je tu Božič – eden največjih krščanskih praznikov, ki nas vodi k spominu na rojstvo Jezusa Kristusa, Odrešenika sveta.

Božič ni samo tradicija, ni le družinsko srečanje pri obloženi mizi, temveč je globok duhovni dogodek, ki nas vabi k premišljevanju o daru življenja, o ljubezni in upanju. V njem se skriva sporočilo miru, ki presega čas in prostor.

Božji sin je stopil med ljudi, da bi jim pokazal pot odrešenja. To je praznik, ki nas uči ponižnosti, hvaležnosti in solidarnosti – vrednot, ki jih v današnjem ponorelem svetu nadvse potrebujemo.

Drage bralke, spoštovani bralci,

v tem svetem in prazničnem času vam iz srca želimo miru, topline in notranje radosti.

Božič nas vsako leto znova opomni, da so najdragocenejša darila tista, ki jih ne moremo zaviti v papir: ljubezen, bližina, vera in upanje. Naj vas spremljajo tudi v letu, ki prihaja.

Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujemo. Hvala, ker ostajate z nami — kot naročniki revije Demokracija, kot zvesti kupci naših izdaj in kot bralci naše spletne strani.

Vaša podpora nam omogoča, da še naprej opravljamo svoje poslanstvo: prinašati vsebine, ki gradijo, povezujejo in krepijo slovensko skupnost.

Naj božični prazniki napolnijo vaše domove z mirom, vaše odnose z razumevanjem in vaše srce z upanjem. Naj vas v novem letu spremljata pogum in blagoslov, da boste z zaupanjem stopali po poti, ki je pred vami.

Dan po božiču se s ponosom in veseljem spominjamo dneva samostojnosti in enotnosti, praznika, ki nam je še posebej pri srcu.

Takrat smo se Slovenke in Slovenci z zgodovinsko odločitvijo jasno izrekli, da želimo živeti v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji.

To je bil trenutek poguma, enotnosti in vizije — trenutek, ko smo kot narod stopili skupaj in si izbrali pot svobode.

Naj nas spomin na tiste dni navdihuje tudi danes: da ostajamo povezani, pokončni in zvesti vrednotam, na katerih smo zgradili svojo državo.

Naj nas vodi zavedanje, da je naša prihodnost najmočnejša takrat, ko znamo stopiti skupaj.

Vesele božične praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter srečno, zdravo in pogumno leto 2026 vam želi uredništvo Demokracije.