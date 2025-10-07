Uradna izjava EPP: “Naraščajo resne skrbi glede spodkopavanja delitve oblasti, neodvisnosti državnih institucij in svobode medijev v Sloveniji”

Piše: Moja Dolenjska

“Pred državnimi volitvami se slovenska opozicija sooča z močnim in po našem mnenju neupravičenim pritiskom. Naraščajo resne skrbi glede spodkopavanja delitve oblasti, neodvisnosti državnih institucij in svobode medijev.

Pod predsednikom vlade Robertom Golobom je Slovenija dosegla kritično prelomnico.

Vlada je obtožena vmešavanja v policijske postopke, Golob sam pa je pod sodno preiskavo. Izvajajo se nezakonita in politično motivirana dejanja, pri čemer vladajoča stranka izkorišča svojo parlamentarno večino in zlorablja svoj položaj moči.

Ostro obsojamo nedavno zlorabo policijskih pooblastil pri zasegu mobilnih telefonov podpredsednika stranke SDS, kar se je zgodilo nekaj mesecev pred splošnimi volitvami. Policija in pravosodje morata biti neodvisna.

Slovenija mora ostati trdno zasidrana v evropski demokratični tradiciji. EPP bo storila vse, kar je v njeni moči, da prepreči nadaljnjo škodo slovenskim institucijam in demokraciji s strani Golobove vlade.”

Tako so v danes v objavljeni uradni izjavi zapisali v Evropski ljudski stranki, največji politični skupini v Evropskem parlamentu. (Vir)

Znani analitik Tomaž Štih pa je ob tem zapisal: “Iz EU smo pravkar prejeli sporočilo, da komunistične skrivalnice in pretvarjanja niso uspele in da razumejo, kaj se zares dogaja v Sloveniji.”