Uničen javni zdravstveni sistem, za medije pa težava, da Strojanovi nimajo elektrike in so dolžni 8000 evrov!

Piše: Celjski glasnik

Ne samo politika, tudi nekateri mediji v Sloveniji si kot kaže želijo družbe kast. Nenazadnje gre za enako profilirane ljudi, ki na eni strani posameznikom dovoljujejo vse, na drugi pa bi pokornega državljana uničili v lastnem delu in bedi.

Tako smo priča, ko isti mediji ne problematizirajo več milijonskih odpisov dolgov izbranim politikom, problematizirajo pa, da država kljub več tisoč evrov dolgov ne pomaga izbranim posameznikom.

Drugi božič brez elektrike na robu Ljubljane https://t.co/61ZKHjm4fU

Če ne bom plačeval elektrike, jo tudi jaz ne bom imel. Kaj Strojanov Mirko zdaj cmizdri? 🤔

Ko je tja prišla Elka Strojan, jih je je bilo kakih 10. Danes jih je že 70!😱 — JB 🇸🇮 (@bizjakjoze1) December 27, 2025

Res zanimivo bi bilo videti kako bi posamezni mediji, ki so seveda bližje levi politični opciji, poročali, če bi navaden državljan imel več tisoč evrov dolga in bi denimo zato ostal brez elektrike. NIČ!? Ker pa gre za družino Strojan, ki živi na obrobju Ljubljane in ti isti Romi pretepajo delovne in marljive državljane, problematizirajo, kako tam nimajo že drugi december elektrike.

