Uničen javni zdravstveni sistem, za medije pa težava, da Strojanovi nimajo elektrike in so dolžni 8000 evrov!

FokusSlovenija
foto: Bobo

Piše: Celjski glasnik

Ne samo politika, tudi nekateri mediji v Sloveniji si kot kaže želijo družbe kast. Nenazadnje gre za enako profilirane ljudi, ki na eni strani posameznikom dovoljujejo vse, na drugi pa bi pokornega državljana uničili v lastnem delu in bedi.

Tako smo priča, ko isti mediji ne problematizirajo več milijonskih odpisov dolgov izbranim politikom, problematizirajo pa, da država kljub več tisoč evrov dolgov ne pomaga izbranim posameznikom.

Res zanimivo bi bilo videti kako bi posamezni mediji, ki so seveda bližje levi politični opciji, poročali, če bi navaden državljan imel več tisoč evrov dolga in bi denimo zato ostal brez elektrike. NIČ!? Ker pa gre za družino Strojan, ki živi na obrobju Ljubljane in ti isti Romi pretepajo delovne in marljive državljane, problematizirajo, kako tam nimajo že drugi december elektrike.

Več:

Uničen javni zdravstveni sistem, za medije pa težava, da Strojanovi nimajo elektrike in so dolžni 8000 evrov!

