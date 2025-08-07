Piše: G. B.

Pavel Rupar je preko družbenih omrežij sporočil, da je umrl nekdanji poslanec Sašo Lap.

“Zadnje čase sva se malo slišala, neverjeten borec je prestal nadčloveške napore z vsemi operacijami, težavami, vidno se je spreminjal ampak vztrajal, se boril in živel.. Pred časom sva se menila celo, da bi pomagal stranki na volitvah, imel je neverjetno voljo a Bog je želel drugače …,” je zapisal Pavel Rupar, prav tako nekdanji poslanec.

Sašo Lap se je rodil leta 1953 na Jesenicah, kasneje je končal šolanje na fakulteti za strojništvo in na fakulteti za organizacijske vede. Leta 1989 je sodeloval kot tehnični vodja za širjenje časopisa Demokracija, glasila Slovenske demokratične zveze in kasneje koalicije Demos.

V prvem sklicu Državnega zbora RS (1992-1996) je izvoljen kot poslanec na listi SNS, nato je izstopil in postal vodja Samostojne poslanske skupine do konca leta 1993. Nato je ustanovil Slovensko nacionalno desnico. 1999 je postal svetovalec Vlade RS, od leta 2012 pa je zaposlen v Generalnem sekretariatu Ministrstva za finance kot sekretar in vodja oddelka.

V zadnjih letih je deloval kot sekretar Društva poslancev 90.