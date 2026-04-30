“Depolitizirana” RTV Bratuškovi na račun davkoplačevalcev pripravlja promocijsko oddajo

Piše: S. K. (Nova24tv)

Ministrici za infrastrukturo v odhajanju Alenki Bratušek iz kvote Gibanja Svoboda se na javni televiziji obeta pravcata promocijska oddaja, s katero se naj bi jo poskušalo v javnosti prikazati kot veliko in uspešno graditeljico. A pravi namen je njeno politično dvigovanje za višje cilje levice.

“Naslednji teden (4., 5. in 6. maja 2026) bo Alenka Bratušek tri dni zapored na RTVSLO-ju snemala promocijsko oddajo Dialog,” smo izvedeli. Kot nam je znano, naj bi bila intervjuirana na treh železniških gradbiščih (Brezovica/Preserje/Vnanje Gorice, Ljubljana in Jesenice), s čimer pa bi se poskrbelo za skrbno “bildanje” njene podobe na notranjepolitičnem parketu.

Ni povsem jasno, za kakšno oddajo naj bi tukaj šlo, saj na poimenskem seznamu oddaj le-te ni mogoče najti. Morebiti za kakšno novo? Ker pa gre v konkretni zadevi za javni medij, ki so ga vsa gospodinjstva, ki so odjemalci električne energije, prisiljena financirati, bi lahko upravičeno marsikoga zmotilo, da medij, od katerega se pričakuje profesionalnost in objektivnost, v zadnjih dneh pred iztekom mandata tako skrbno skrbi za promocijo vidne članice Gibanja Svoboda.

Na “depolitizirani” RTV Slovenija v glavnem seveda gojijo simpatije do Golobove vlade, saj so z Golobovo novelo zakona poskrbeli za tiste, ki jih je je*eno več. Preoblikovanju javnega zavoda je namreč sledil pogrom nad vodstvom, ki ni bil po meri levega političnega pola, nato pa so se zvrstili odhodi novinarjev, ki se jih ni smatralo za dovolj “njihove”. Iz tega razloga napori za konkretno piar akcijo, ki se po naših informacijah obeta, nikakor ne bi presenečali.

V času, ko lahko opazujemo, da se je predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, ki trenutno še opravlja tekoče posle predsednika vlade, umaknil iz središča pozornosti javnosti, potem ko se mu je izjalovil poskus oblikovanja druge Golobove vlade, se zdi, da bi lahko obstajala želja, da se prične graditi na podobi Bratuškove kot nekakšne vodje opozicije. Obstaja namreč zavedanje, da je na teh parlamentarnih volitvah levi pol pod Golobovim vodstvom doživel pravcati poraz, saj jim je uspelo skupaj osvojiti le 40 mandatov, kar pa je precej manj kot na prejšnjih volitvah, ko so v državnem zboru uživali v udobni večini in so lahko sprejeli praktično vse, kar so si zamislili. Golobu pa več kot očitno ni uspel manever prepričevanja Demokratov in Resni.ce, da se jim pridružijo pri “napotitvi barke v varen pristan”. Bolj kot s sestavljanjem vsebine resne koalicijske pogodbe se je namreč ta ukvarjal z deljenjem resorjev.

Ne omenja se je prvič kot morebitne naslednice upa levice

Ne pozabimo, da smo že sredi meseca, konkretno ko je levi pol izrazito šokirala izvolitev prvaka Resni.ce Zorana Stevanovića na mesto predsednika Državnega zbora RS, poročali, da je stekla vrsta podtalnih operacij, zaradi česar medijski stampedo, ki ga doživlja stranka Resni.ca in njen predsednik, ne čudi niti najmanj. Ob tem pa smo tudi omenili, da dobro obveščeni viri pravijo, da na levici vlada taka panika, da naj bi nekdanji predsednik republike Milan Kučan in ljubljanski župan Zoran Janković nagovarjala Goloba, da naj se umakne in mesto prepusti Alenki Bratušek. Leva ozadja naj bi namreč smatrala, da je premier v odhajanju v preteklih štirih letih pokuril ves politični kapital.

Da bi Bratuškova lahko predstavljala Golobovo naslednico, nakazuje njeno vse bolj pogosto pojavljanje v osrednjih medijih, vse bolj aktivna pa je tudi na družabnih omrežjih, kjer ne skopari s kritikami na račun nesojenih koalicijskih partnerjev in desnega pola kot takega. Sicer pa ne bi bilo prvič, da bi se Bratuškova preizkusila v vlogi naslednice velikega upa levice. Ko namreč Jankoviću ni uspelo sestaviti vlade, se je priložnost pred žarometi ponudila ravno njej. Tukaj pa bi lahko zgolj ponovila vajo. Piar akcije ji na poti naslednice Roberta Goloba nedvomno ne bi škodile. Na javno RTVS smo že naslovili novinarsko vprašanje v zvezi z našimi informacijami in ko prejmemo odgovor, ga bomo objavili naknadno.