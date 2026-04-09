Ukradene volitve: Kako je lahko za DVK izid kljub temu jasen in transparenten?

Piše: Nova24tv.si

Tokratne parlamentarne volitve, ki so postregle z izjemno tesnim izidom med prvo- in drugouvrščeno stranko Gibanjem Svoboda in SDS, so bile po mnenju marsikoga ukradene. V luči poročanja o številnih nepravilnostih, ki mečejo senco dvoma na korektno izvedbo volilnega procesa, je namreč Državna volilna komisija (DVK) gladko zaključila, da je bil izid jasen in transparenten.

Spomnimo. V SDS so takoj po izvedenih volitvah opozorili na vrsto kršitev, ki so se pojavile tako v tujini kot tudi pri organizaciji glasovanja v Sloveniji, pri čemer so izpostavili vprašanja zakonitosti postopkov in enakosti volilne pravice. Kot so poudarili, so se številne nepravilnosti pojavile pri izvajanju volitev v Buenos Airesu, izvedbi glasovanja v tujini (volivci niso prejeli glasovnic, odprte pošiljke, ki so v Slovenijo prispele iz diplomatsko-konzularnih predstavništev), določitvi nezakonitih predčasnih volišč, nezakonito imenovanih predsednikih okrajnih volilnih komisij in hrambi glasovnic pri predčasnem glasovanju. Izvedba volitev v Argentini je po njihovih navedbah eden ključnih primerov nepravilnosti.

Številni volivci iz Argentine po njihovih informacijah niso prejeli volilnega gradiva za glasovanje po pošti iz tujine. “Ker glasovnice niso bile odposlane pravočasno ali niso bile vročene v rokih, ki bi omogočali vrnitev glasu do zaprtja volišč, je bila volivcem v tujini de facto odvzeta možnost sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. S tem je bila kršena narava volilne pravice kot subjektivne pravice posameznika, hkrati pa je bila zaradi sistemske napake okrnjena legitimnost volilnega rezultata, saj določenemu delu volilnega telesa glasovanje ni bilo omogočeno iz razlogov na strani državnega aparata,” so bili jasni v stranki.

Krivdo usmerili kar v argentinski poštni sistem

Marsikdo s sumničenjem gleda na izgovarjanje DVK glede pošiljanja glasovnic v Argentino; slednji namreč težavo vidijo v tamkajšnjem poštnem sistemu, ne pa v svojem delovanju, pri čemer je znano dejstvo, da slovenska diaspora v Argentini tradicionalno močno podpira desne in konservativne stranke. Nikakršno presenečenje tako seveda ni, da je SDS navkljub težavam slavila v Buenos Airesu. V nasprotnem primeru, če temu ne bi bilo tako, bi bila senca dvoma še večja, a koliko glasov bi v Argentini prejeli, če težav pri glasovanju tam ne bi bilo, je vprašanje, ki se ob tem poraja in ostaja neodgovorjeno. “V Argentino so poslali glasovnice po pošti vsem tam, tja so prišle, kaj je bilo tam s pošto, pa nejasno, pravijo na DVK. Tako je vsakič. Malo pošte pride nazaj,” je na družabnem omrežju X komentiral dolgoletni novinar in urednik Spletnega časopisa Peter Jančič.

SDS je sicer po podatkih Spletnega časopisa slavila tudi v Torontu. V Beogradu in Bruslju je slavilo Gibanje Svoboda, v Londonu in Berlinu pa Levica. Skupna lista Levice in Vesne je, sodeč po rezultatih na vseh ambasadah (tudi manjših), na presenečenje marsikoga premagala SD; s 827 glasovi se je namreč uvrstila za Svobodo s 1153 glasovi in SDS s 902 glasovi.

Medtem ko na DVK pravijo, da je izvedba volitev potekala po načrtih in izpostavljajo, da volilna udeležba kaže na zaupanje volivcev v volilni sistem, lahko preko družabnih omrežij opazujemo komentarje v smislu: “DVK v službi leve elite nam je predstavila uradno ukradene volitve!”; “…Pokvarjenost do amena in volitve so zmontirane, ukradene, pogoljufane ali karkoli hočete.”; “…/Seveda so volitve ukradene. Zakaj je vsaka kur*eva vstopnica s svojo serijsko številko, volilni listek pa ne?…/”; “Uspešno so izločili diasporo s prepoznim pošiljanjem glasovnic, dvomi jih ne skrbijo, ker država to so oni, zakon je pa za nas.”

“Kadija sudi, Kadija tuži”

Marsikoga moti, da so glede ugovora SDS, torej glede tega, ali so bile na tokratnih parlamentarnih volitvah v DZ storjene nezakonitosti, odločali tisti, ki se jim očita, da so jih zagrešili. Pojavili so se komentarji v smislu: “Sami sebe že ne bodo obsodili.”; “To je pri nas tako: Kadija sudi, Kadija tuži. Ne more DVK sam sebe preverjati.” Da gre tukaj za zelo čuden sistem, kar se tiče pravnega varstva, po navedbah STA poudarja dolgoletni prvak stranke SDS in večkratni nekdanji premier Janez Janša.

Po besedah direktorja službe DVK Igorja Zorčiča “število oddanih glasov po pošti iz tujine ni bistveno nižje kot pred štirimi leti, podobno nižja je bila tudi udeležba na diplomatsko-konzularnih predstavništvih”. Zato je po njegovem lahko stvar debate, “ali je to posledica nevročenih glasovnic ali morda drugih okoliščin”. “Mogoče pestro dogajanje tu, ki je morda botrovalo tudi dobri udeležbi, naših volivcev v tujini ni toliko doseglo,” je izpostavil. Slednji pa je sicer prepričan, da so bile tokratne volitve izpeljane tako rekoč brez napak. Janša, ki poudarja, da ima Slovenija velik problem, kar se tiče legitimnosti teh volitev, je po odločitvi DVK sporočil, da, če obstajajo pravne možnosti za nadaljnje ugovore, jih bodo uporabili. Ob tem pa opomnimo, da je pravnik Jan Zobec za naš medij na vprašanje, kakšne pravne možnosti so na voljo tistim, ki se želijo pritožiti zaradi nepravilnosti, nedolgo nazaj pojasnil, da po ugovoru na DVK pravno sredstvo predstavlja pritožba na Mandatno-volilno komisijo v Državnem zboru zoper potrditev mandatov s strani Državnega zbora RS, in končno potem bi bila možna še ustavna pritožba zoper odločitev Mandatno-volilne komisije.