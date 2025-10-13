Ukradene identitete: ZNP proti Golobovi čistki Tarče Erike Žnidaršič

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)
Na napovedi, da bo s čistko Roberta Goloba politično nastavljen vrh RTVS obračunal z urednikom, voditeljico in novinarko oddaje Tarče, ker so bili kritični do Roberta Goloba (Svoboda), se je ostro odzvalo združenje novinarjev in publicistov (ZNP).
V zadnji Tarči so novinarji znova opozorili tudi na nenavadnost, kako je Robert Golob pred volitvami, ne da bi to kdo od njega zahteval, sam zatrdil, da nikjer v tujini nima odprtega bančnega računa. Na Siol.net sem kot odgovorni urednik v kolumni takrat opozoril, da Golobu ne moremo nič verjeti in ga ima vsaj v banki Raiffeisen v Romuniji. In to od leta 2017. Tako:
Golob na tak javni poziv, naj to pojasni, ni odgovoril. Je pa za Delo Stojana Petriča, kjer mu niso očitali, da govori neresnice in da ima račun, “razkril”, da bi mu naj ukradli identiteto in v njegovem imenu odprli bančni račun v Romuniji.
Slovi po tem, da se pogovarja le z mediji in novinarji, ki so njegovi. Ne pa s tistimi, ki so kritični in ki tudi preverjajo.
Po prevzemu oblasti je Golob izvedel čistko s predčasno zamenjavo vrha SDH, Telekoma in TSMedie, da je lahko nastavil svoj vrh Siol.net. Od takrat tam ni več kritičnih zgodb in vprašanj o Golobu.
Zgodba o ukradeni identiteti, kot se je zdelo že takrat, in kot zdaj znova opozarja Tarča, ni najbolj prepričljiva.
Le zakaj bi kdo to storil direktorju GEN-I in kako, da tega ukradenega računa po tem dolga leta nihče ni uporabil? Vsaj Golob trdi, da s tem računom ni bilo poslov.
Odziv ZNP objavljam v celoti:
“V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z zaskrbljenostjo spremljamo informacije, da s strani vlade Roberta Goloba posredno nastavljeno vodstvo TV Slovenija načrtuje kadrovske čistke v oddaji Tarča. Po nekaterih informacijah namreč direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat načrtuje zamenjavo urednika oddaje Boštjana Kogovška, izdajo opomina pred odpovedjo novinarki Vanji Gligorović in zamenjavo voditeljice Erike Žnidaršič.
Takšne poteze naj bi Horvatova, ki o zadevo molči, pripravljala po treh oddajah, v katerih so ustvarjalci oddaje kritično obravnavali delo vlade, odnos predsednika vlade Roberta Goloba in njegove stranke do neodvisnih inštitucij ter ugotovitve glede kršenja protikorupcijske zakonodaje, ki jih je v primeru premiera ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije.
Opozarjamo, da je sankcioniranje urednikov in novinarjev, ki zgolj opravljajo svoje delo, v nasprotju z delovno zakonodajo in novinarsko etiko. Posebej to velja za oddajo Tarča, ki kritično presoja delo vsake vlade, ne glede na njeno sestavo, svoje delo opravlja dobro in je lahko zgled, kakršno bi moralo biti neodvisno raziskovalno novinarstvo.
Novinarji naj bi bili t. i. četrta veja oblasti, zato ni samo njihova pravica, ampak tudi dolžnost, da kritično presojajo in preverjajo delo preostalih treh vej oblasti, njihovih najvišjih predstavnikov in napade politike na neodvisne institucije. Sankcioniranje novinarke, ki je zgolj iskala odgovore predsednika vlade na ugotovljene kršitve protikorupcijske zakonodaje, pa je nasploh skregano z vsemi novinarskimi standardi in delovno zakonodajo. Takšno asistiranje politiki Gibanja Svoboda, ki skuša utišati vse kritične medije v državi, je zavržno tudi z vidika novinarske solidarnosti in prizadevanj za pluralno družbo.
Spomnimo, da je trenutno, s strani vlade nastavljeno vodstvo TV Slovenija kmalu potem, ko je pred dvema letoma zasedlo položaje, nezakonito odpustilo nekatere urednike in novinarje, račun za takšno ravnanje pa mu je nedavno izstavilo delovno sodišče, ki je ugotovilo, da je bilo njegovo ravnanje nezakonito. Ob tem znova ponavljamo naš poziv, da morata stroške tožb in odškodnin v omenjenih primerih osebno poravnati Horvatova in urednica informativnega programa na TV Slovenija Polona Fijavž.
Spomnimo, da je bila Horvatova pred leti že del vodstvene strukture TV Slovenija, ko je ta ukinila zelo priljubljeno in gledano oddajo Pogledi Slovenije. Povod za to drastično odločitev je bila po besedah takratnega urednika Bojana Travna oddaja o Mercatorju.
V kolikor bo Horvatova zdaj posegla v oddajo Tarča in jo s kadrovskimi zamenjavami naredila invalidno ter všečno politiki, bo to še en eklatanten primer utišanja kritičnega novinarstva pod sedanjo vlado. Primer bo zato ZNP internacionaliziralo, o njem obvestilo Evropsko komisijo, Svet Evrope in mednarodne novinarske organizacije.
Upravni odbor ZNP, 13. oktobra 2025″