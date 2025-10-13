Ukradene identitete: ZNP proti Golobovi čistki Tarče Erike Žnidaršič

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Na napovedi, da bo s čistko Roberta Goloba politično nastavljen vrh RTVS obračunal z urednikom, voditeljico in novinarko oddaje Tarče, ker so bili kritični do Roberta Goloba (Svoboda), se je ostro odzvalo združenje novinarjev in publicistov (ZNP).

V zadnji Tarči so novinarji znova opozorili tudi na nenavadnost, kako je Robert Golob pred volitvami, ne da bi to kdo od njega zahteval, sam zatrdil, da nikjer v tujini nima odprtega bančnega računa. Na Siol.net sem kot odgovorni urednik v kolumni takrat opozoril, da Golobu ne moremo nič verjeti in ga ima vsaj v banki Raiffeisen v Romuniji. In to od leta 2017. Tako:

Del moje kolumne na Siol.net pred volitvami leta 2022

Golob na tak javni poziv, naj to pojasni, ni odgovoril. Je pa za Delo Stojana Petriča, kjer mu niso očitali, da govori neresnice in da ima račun, “razkril”, da bi mu naj ukradli identiteto in v njegovem imenu odprli bančni račun v Romuniji.

Slovi po tem, da se pogovarja le z mediji in novinarji, ki so njegovi. Ne pa s tistimi, ki so kritični in ki tudi preverjajo.

Po prevzemu oblasti je Golob izvedel čistko s predčasno zamenjavo vrha SDH, Telekoma in TSMedie, da je lahko nastavil svoj vrh Siol.net. Od takrat tam ni več kritičnih zgodb in vprašanj o Golobu.

Zgodba o ukradeni identiteti, kot se je zdelo že takrat, in kot zdaj znova opozarja Tarča, ni najbolj prepričljiva.

Le zakaj bi kdo to storil direktorju GEN-I in kako, da tega ukradenega računa po tem dolga leta nihče ni uporabil? Vsaj Golob trdi, da s tem računom ni bilo poslov.

Odziv ZNP objavljam v celoti: