Reakcije v Iranu po smrti Alija Hameneija: žalovanje uradnih struktur in veselje zatiranih

Piše: Vančo K. Tegov

Po že potrjenih poročilih o smrti Alija Hameneija, vrhovnega voditelja Irana in najvišje postavljenega moža v tamkajšnji hierarhiji, smo zaznali zelo različne reakcije – ne le enotno »uradno« linijo, da bo iranski narod »odločno« odgovoril na izraelski napad.

Iranske oblasti so razglasile 40 dni javnega žalovanja in sedem dni praznikov. Na teheranskem trgu Engelab (»Revolucija«) se je danes zbralo na tisoče ljudi, poročata Associated Press in Agence France-Presse. Večina je bila oblečena v črno, nekateri so imeli solze v očeh.

Smrt 86-letnega Hameneija so potrdili iranski državni mediji; umrl je v ameriško-izraelski operaciji, ki je ciljala njegovo rezidenco v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump je na Truth Social zapisal, da je bil Hamenei »eden najbolj zlobnih ljudi v zgodovini«, incident pa označil za priložnost, da si iransko ljudstvo povrne svojo državo.

A obstaja tudi druga, zatirana stran iranske družbe. Ljudje, ki so bolj liberalno in svobodno naravnani ter že desetletja trpijo pod režimom, so ob novici o Hameneijevi smrti izbruhnili v aplavz. Po poročanju Agence France-Presse in DPA (sklicujoč se na očividce) so prebivalci Teherana ploskali z oken svojih stanovanj in hiš. Okoli 23. ure po lokalnem času se je v več soseskah prestolnice razlegel gromozanski aplavz – novico so izvedeli prek iranskih medijev v tujini, ki so jo prenašali prek satelita.

Smrt vrhovnega voditelja kot osvoboditev

Ti prizori kažejo, da mnogi Iranci smrt vrhovnega voditelja doživljajo kot osvoboditev. To potrjujejo tudi izjave podpore demokratičnim silam, ki vztrajajo pri rušenju dolgoletne islamske radikalne republike in njenega terorja, ki že od leta 1979 – ko je bil strmoglavljen šah Mohamed Reza Pahlavi in je oblast prevzel konservativni ajatolah Homeini – vrača ta del sveta v srednji vek ter krši osnovne človekove pravice.

Reza Pahlavi, sin strmoglavljenega šaha, je na nedavni varnostni konferenci v Münchnu pozval demokratični svet in ZDA:

»Iranski narod je slišal, da je pomoč na poti, in verjame v vas. Pomagajte jim. Čas je, da se konča islamska republika. To je zahteva, ki odmeva iz krvavega pokola mojih rojakov. Ne prosijo, da popravimo režim, ampak da jim pomagamo pokopati ga.«

Slovensko »tretjeligaško« ravnanje

Žal je ravno takšna neuglašena koalicija, kot je trenutna slovenska vlada, tista, ki daje »neomajno« podporo iranskemu režimu v imenu »branjenja miru« – s čimer dejansko podpira tlačenje lastnega naroda. To je skregano z vsako logiko in zdravo pametjo. Še pred samim propadom ponosno, neumno, nespodobno.

……..

Upajmo, da bo takšnih vlad, kot je slovenska (ki bo, hvala bogu, kmalu odšla v zgodovino), čim manj, čim več pa takih, ki iranskemu ljudstvu – in še marsikateremu drugemu – resnično želijo svobodo in življenje, primerno 21. stoletju.