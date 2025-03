“Tudi, če si zaposlen na RTV, ne pretiravaj z zlorabami in goljufijami” – ali kako je sodišče na koncu dalo prav Urošu Urbaniji

Piše: Moja Dolenjska

“Sporočilo vsem na RTV: tudi če si zaposlen na tem javnem zavodu, ne pretiravaj z zlorabami in goljufijami. Hvala tudi vsem na uredništvu kulture, ki ste me tedaj prosili in opozarjali, da naj naredim konec tem zlorabam. Gospa je res res brez kakršne koli etike in morale.”

Tako je zadnjo znano odločitev višjega sodišča glede izredne odpovedi novinarki in urednici na RTV Slovenija komentiral mag. Uroš Urbanija, nekdanji direktor TV Slovenija.

​Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je sprva razsodilo, da je bila izredna odpoved delovnega razmerja novinarki in takratni urednici oddaj o kulturi na Televiziji Slovenija Zemiri Alajbegović Pečovnik, ki jo je junija 2023 podal Uroš Urbanija, nezakonita.

Do izredne odpovedi je prišlo po več spornih dogodkih, sodu pa je izbilo dno, da je Alajbegović Pečovnikova maja 2023 odšla na službeno potovanje na festival v Cannesu, čeprav ji Urbanija te službene poti ni odobril.

Delovno sodišče je nato RTV Slovenija naložilo, da jo pozove nazaj na delovno mesto in ji izplača nadomestilo plače z zamudnimi obrestmi.

RTV Slovenija se je na odločitev delovnega sodišča pritožila na višje sodišče, Pečovnikova se na delovno mesto ni vrnila. Zdaj pa je znana še odločitev višjega sodišča. To je pritožbi RTV Slovenija ugodilo in dalo prav takratnemu direktorju Televizije Slovenija Urošu Urbaniji, ki je Zemiri A. Pečovnik dal izredno odpoved delovnega razmerja.