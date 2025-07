(TRAGEDIJA) Meningokokni meningitis terjal še eno žrtev med slovenskimi šolarji!

Meningokokni meningitis je akutna bakterijska bolezen, ki se začne z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom. Značilen je pojav izpuščaja na koži v obliki drobnih krvavitev (petehije). Bolezen je imela nekdaj zelo visoko smrtnost, z uporabo antibiotikov se je ta precej zmanjšala, vendar je še vedno visoka (8-15%), sporoča NIJZ.

Glavni vir okužb je po navadi zdrav nosilec, ki običajno ne zboli. Prenos s povzročitelja je kapljičen, kar pomeni, da se širi z drobnimi kapljicami, ki se iz ust in nosu sproščajo ob kihanju in kašljanju, ko kapljice prepotujejo do enega metra. Dovzetnost za bolezen je nizka in se zmanjšuje s starostjo. Za okužbo so najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki, posebno dovzetne pa so osebe z okrnjeno imunostjo. Smrtnost bolezni se je z uporabo antibiotikov precej zmanjšala, so še navedli na NIJZ. Umre med osem in 15 odstotkov od tistih oseb, ki zbolijo.

Čas od okužbe do izbruha bolezni je od 2 do 10 dni, običajno 3 do 4 dni. V tem času meningokoki prodrejo v kri in krožijo po telesu. Tako se naselijo tudi v možganske ovojnice, kjer povzročajo gnojno vnetje. Bolezen se običajno začne zelo naglo. Bolniku se lahko v nekaj urah stanje zelo poslabša. Temperatura zelo naglo naraste do 39 stopinj Celzija in več, prisotni so močan glavobol, bruhanje, trd vrat in mrzlica. Včasih je bolnik že po nekaj urah nezavesten. Na koži se lahko pojavi izpuščaj v obliki drobnih podkožnih krvavitev. Posebno huda oblika je meningokokna sepsa, ki se začne zelo hitro, bolnikovo stanje se slabša iz ure v uro. Tudi zato ob takšnih primerih zdravniška pomoč pride prepozno.