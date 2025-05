Totalno sprenevedanje Aste Vrečko, namesto da bi odstopila, raje agresivno napada

Piše: Nova24tv.si

Zgodba o zavrnitvi zakona o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke na referendumu se še zdaleč ni končala. Nasprotno — sprožila je val pritiskov za sprejem politične odgovornosti kulturne ministrice Aste Vrečko za predlog nespametne zakonodaje in negospodarno upravljanje z državnim proračunom. Po referendumski zaušnici, kjer so volivci jasno zavrnili zakon, ki ga je zagovarjala prav ministrica Vrečko, so poslanci iz vrst NSi in poslanske skupine nepovezanih poslancev Demokratov sprožili novo fronto: v parlament so vložili interpelacijo zoper ministrico. Janša Demokratom očita “post festum” delovanje.

Očitki segajo precej dlje od spornega zakona. Med drugim Asti Vrečko očitajo negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, kršitve zakonodaje o kulturni dediščini ter celo “sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve”.

Poslanci trdijo, da je ministrica z neupravičenimi izplačili iz proračuna ravnala nevestno in protizakonito, kar naj bi omajalo zaupanje v državne institucije. Poleg tega naj bi vodila kulturno politiko brez strokovnih analiz, brez javne razprave in v škodo državljanov ter zaposlenih v kulturnih ustanovah. Še posebej oster je očitek, da z izenačevanjem zgodovine pred in po osamosvojitvi spodkopava temelje, na katerih je nastala samostojna Slovenija.

Z vložitvijo interpelacije, ki je že enajsta zoper člane Golobove ekipe v tem mandatu, opozicija jasno sporoča, da želi zadevo pripeljati do politične odgovornosti. Čeprav NSi sama nima dovolj poslancev za interpelacijo, so tokrat podporo zagotovili še poslanci nepovezanih Demokratov.

Vodja opozicije Janez Janša je ob vložitvi interpelacije s strani Logarjevih demokratov zapisal: “Iščemo kak javni poziv stranke Demokrati z ukradenim imenom in mandati volivcem za udeležbo in glasovanje na referendumu. Ima kdo? Ker po zmagi na referendumu so nenavadno oživeli. Pred njim pa jim je bil referendum nepotreben.”

Razlogov za odhod Vrečko je ogromno

Sicer pa lahko zadnje čase spremljamo številne norosti ministrstva za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko. Nedavno smo poročali, da morajo davkoplačevalci umetniški eliti plačevati prispevke – gre že za več kot 450 evrov na mesec. Sedaj pa bi ministrica Vrečko plačevala še “nevidno” delo samozaposlenih v kulturi. Spomnimo tudi na bizaren medijski zakon, ki rešuje propadajoče tranzicijske medije in uvaja represijo nad spletnimi vplivneži.

A vprašanje zdaj ni več samo, ali bo Asta Vrečko interpelacijo preživela, temveč, kako dolgo jo bo politična realnost še dopuščala na čelu ministrstva. Bo sama odstopila, še preden pride do glasovanja? Jo bo umaknil premier Golob, da zamegli vtis o političnem porazu? Ali pa bodo našli nek drug razlog, da jo tiho umaknejo in tako rešijo obraz. Kakorkoli že, vse kaže, da se njeni dnevi v aktualni vladi počasi, a vztrajno iztekajo.