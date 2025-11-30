Tomasz Froelich, nemški poslanec Evropskega parlamenta ter član AfD, v intervjuju za Demokracijo: »Remigracija ni le mogoča, temveč je tudi nujna«

Piše: Andrej Sekulović

Z evropskim poslancem in članom nemške AfD Tomaszom Froelichom smo se pogovarjali o migracijah, geopolitiki, cenzuri in stanju v Evropski uniji.

Gospod Froelich, nam lahko za začetek poveste, kakšno politiko zastopate kot poslanec Evropskega parlamenta iz vrst AfD (Alternative za Nemčijo)?

Zame je najpomembnejša ohranitev evropskih narodov kot zgodovinsko oblikovanih skupnosti. Glede na to zastopam temeljito spremembo migracijske politike za 180 stopinj ter se zavzemam za kulturni in demografski preporod Evrope. Prav tako menim, da je zunanja politika izjemnega pomena. Evropske države ne smejo biti stisnjene med ZDA, Rusijo, Kitajsko, Indijo in druge regionalne sile, temveč morajo v svojih interesih najti skupni imenovalec in jih učinkovito zastopati, sicer našo celino čaka pospešen zaton. To pa nas pripelje do zadnje bistvene točke: sprožiti moramo preobrat tudi v gospodarstvu ter ukiniti regulacije in megalomanske projekte, ki dušijo rast, hkrati pa si prizadevati z vsemi silami, da ne zaostanemo na področju infrastrukture in tehnologije.

Kakšne spremembe so potrebne v Bruslju, da bi začeli voditi takšno politiko?

V Bruslju se mora spremeniti skoraj vse, če se hoče EU izogniti nenadzorovanemu razpadu. Nehati je treba s supranacionalnimi agendami, kot je izjemno nevaren zeleni dogovor. Nacionalne države morajo znova pridobiti osrednjo zakonodajno pristojnost. Na evropski ravni pa bi se bilo treba osredotočiti na tista področja, kjer ima Evropa neko dodano vrednost. Poleg varovanja zunanjih meja bi sem uvrstil predvsem trgovinsko politiko. Na tem področju je združevanje evropskih držav nujno, če se želimo uveljaviti med drugimi velikimi akterji. A vendar je prav tu EU najšibkejša. Dejansko moramo vse postaviti znova na svoje mesto.

