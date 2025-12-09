To od vladnih poslancev pričakujejo novinarski sindikati RTVS

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Zakon mora določiti, da se prispevek za RTVS usklajujejo z inflacijo, država pa mora iz proračuna pokrite v celoti stroške, ki presegajo zbrano s tem prispevkom. To so v pripombah k vladnemu predlogu hitre sprememba zakona o RTVS, ki ga nameravajo vladni poslanci potrditi na izredni seji parlamenta 18. decembra, zapisali iz sindikatov novinarjev na RTVS.

Sindikalisti posebej opozarjajo, da v predlogu zakona, ki ga je vlada poslala parlamentu, da bi ga tam njeni poslanci na hitro potrdili, določbe, s katero bi se uzakonilo – pomembno – redno usklajevanje RTV prispevka, ni več, prej pa je bila v osnutkih zakona.

Sindikati pričakujejo, da bodo vladni poslanci usklajevanje prispevka in dodaten proračunski denarja vključili v zakon z dopolnili, ko bodo spremembo zakona čez teden na hitro sprejeli. Vlada je parlamentu predlagala, da bi v zakonu določil za desetino višji prispevek za RTV Slovenija, ki ga vsi letos že plačujemo, a je za zdaj to povišanje določeno le z vladno uredbo. Uzakonitev višjega zneska bi omogočila dodatno vladno povišanje v prihodnosti za še največ desetino. Hkrati so iz vlade predlagali, da bi uzakonili redna letna nakazila RTV SLO za manjšine in orkestre v višini okoli 15 milijonov evrov iz proračuna. Deloma je to že doslej nakazovala vlada, in to mimo državnega proračuna s prerazporeditvami denarja, da je s tem zagotovila denar za plače. Sindikati menijo, da je vlada še preveč skopa.

To, da pričakujejo bistveno več denarja, so iz sindikatov opisali tudi tako:

“Predlagane spremembe glede financiranja iz državnega proračuna kažejo, da država (še naprej) ni pripravljena zagotavljati zadostnega financiranja javne službe, ki jo opravlja RTV Slovenija. Pri spremembi glede upravljanja in nadzora (soglasje Finančnega odbora pri sprejemu programsko-produkcijskega načrta RTVS) pa opozarjamo, da je takšna ureditev v nasprotju z 2. členom ZRTVS-1. Primerno financiranje namreč ne bi smelo pomeniti, da se vsebina programa prilagaja višini sredstev, ki jih je ustanovitelj pripravljen zagotoviti, ampak obratno.”

Nekoliko presenetljivo pa sindikalisti opozarjajo tudi na spornost imenovanja članov sveta RTVS in finančnega odbora po novem zakonu, s katerim so vladne stranke predčasno zamenjale nadzornike, svetnike, najpomembnejše direktorje in urednike na RTVS. Del teh, predstavniki zavoda samega, je namreč imenovani po transparentnem postopku z volitvami, preostali pa ne.

Tako so to opozorili:

“Izhajajoč iz drugega odstavka 2. točke 5. člena Evropskega akta o svobodi medijev, ki ga je treba smiselno brati pri vseh imenovanjih v organe v javnih medijih, predlagamo, da se določbi, ki se nanašata na imenovanja zunanjih članov Sveta RTV Slovenija (17.b člen ZRTVS1) in Finančnega odbora (3. točka 26. člena ZRTVS-1) dopolnita, da bo postopek izbire transparenten in javen. Medtem ko so predstavniki zaposlenih v zavodu v te organe neposredno voljeni, so postopki izbire »zunanjih« svetnikov prepuščeni posameznim institucijam/organizacijam, pri čemer te tudi neenako o njih javno poročajo, ker k temu niso zavezane. Spremembo predlagamo, ker menimo, da lahko v prihodnje predstavlja določena tveganja z vidika neodvisnost.”