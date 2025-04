To je ime kardinala, ki bo razglasil ime novega papeža

Piše: G. B.

Marsikdo v tem času ugiba, kdo je po smrti papeža glavni “šef” med kardinali. Kot je znano, je dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re, ki je danes vodil pogrebne slovesnosti za papeža Frančiška, le “prvi med enakimi”.

Med pomembnimi kardinali je tudi upravnik javnih dohodkov oz. zakladnik, to je t. i. komornik ali kamerleng. To vlogo upravlja kardinal Kevin Farrell, ki je sicer irsko-ameriškega porekla. Prav kardinal komornik ima pomembno vlogo v primeru papeževe smrti. Kamerleng svete Katoliške cerkve, kot je uradni naziv položaja, ima odgovorno vlogo ob morebitni smrti ali odstopu papeža do izvolitve njegovega naslednika. Kamerleng je pristojen za pripravo papeških volitev v konklavu in za upravljanje papeškega premoženja v času »praznega sedeža«. Poleg tega po papeževi smrti zapečati njegove prostore in poskrbi za uničenje »ribiškega prstana«.



Kardinal Farrell je svojo funkcijo prevzel leta 2019, istega leta je dekan kardinalskega zbora postal že omenjeni kardinal Giovanni Battista Re, ki je na tem položaju zamenjal nekdanjega vatikanskega državnega tajnika Angela Sodana. Je pa kardinal Re leta 2013 vodil konklave, na katerem so izvolili zadnjega papeža Frančiška.

Zanimivo je, da je kardinal Jean-Louis Pierre Tauran, ki je umrl leta 2018, opravljal obe funkciji. Najprej je bil kardinal protodiakon, ki je leta 2013 razglasil novega papeža Frančiška, slednji pa ga je leta 2015 imenoval za kamerlenga oz. komornika.



Ob tem je treba poudariti, da ustavno pravo Cerkve glede kardinalov razlikuje tri redove kardinalov: kardinali diakoni, kardinali duhovniki in kardinali škofje. Ti nazivi sicer ničesar ne povedo o tem, katere svete redove so prejeli kardinali. Načeloma so vsi škofje, razen izjem, kot je denimo nekdanji papeški pridigar Raniero Cantalamessa, ki je bil imenovan za kardinala, vendar je zaprosil za spregled posvetitve v škofa ter ostal “le” duhovnik tudi po prejemu kardinalske časti.

Med kardinali iz reda diakonov je protidiakon najstarejši med njimi, vendar jih lahko papež “poviša”, tako kot je kardinala Taurana, ki ga je povzdignil med kardinale duhovnike ter imenoval za kamerlenga. Trenutni kardinal protidiakon pa je Dominique Mamberti, sicer rojen leta 1952 v Maroku. Prav ta kardinal bo na konklavu maja letos razglasil ime novega papeža. Tudi če bi bil njegov predhodnik v vlogi protidiakona Renato Martino še živ, bi naloga razglasitve pripadla Mambertiju, ker ima slednji kot kardinal volilno pravico, ker je mlajši od 80 let. Kardinal Martino je sicer umrl lani, tako da je Mamberti sedaj kardinal protodiakon s polnimi pooblastili.

Kardinal Mamberti je po narodnosti Francoz, tako kot pred njim Tauran. Izhaja iz vrst cerkvenih diplomatov, bil je apostolski nuncij v več državah, od leta 2015 dalje pa je prefekt vrhovnega sodišča apostolske signature.