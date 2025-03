Tiskovne konference vlade preko zooma do nadaljnjega nedosegljive – kdo se norčuje iz javnosti?

Piše: G. B.

Za danes ob 13.30 je v velikem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 20 v Ljubljani napovedana tiskovna konferenca vlade.

Odločitve, sprejete na današnji seji, bodo predstavili minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež.

Ob tem je zanimivo, da je vlada hkrati sporočila, da na tiskovni konferenci zaradi tehničnih težav ni mogoče sodelovati preko zooma. Kar naj bi vlada sporočila že februarja, češ da je potrebno večje popravilo, ki naj bi trajalo dlje časa. Kar pomeni, da “na daljavo” ne bo mogoče sodelovati.

No, naši viri pravijo drugače, saj je ob pomoči računalniških inženirjev mogoče napako odpraviti že v enem dnevu in da gre pri vsem tem za navaden blef. Bolje rečeno, za strah, da bi preko zooma postavljal vprašanje kateri od “nepoklicanih”. Novinarji, ki so sicer stalno abonirani pri vladi in se lahko na tiskovno konferenco oz. sodelovanje na njej odzovejo že v roku pol ure, navadno ne postavljajo neprijetnih vprašanj.

Težko je namreč verjeti, da bi bila vlada tako nesposobna, da ne zmore tehnično urediti nekaj, kar je danes stvar opravka v roku nekaj ur.