Piše: Celjski glasnik

Kako so razvrednotili in še vedno želijo razvrednotiti delo ter pridnega in delovnega človeka, dokazuje tudi predvolilna kampanja stranke Levica.

Mnogim se bolj kot delo danes izplača nedelo, hkrati pa od države pričakujejo, da te bo financirala in ti ponudila ugodnosti, o katerih lahko ljudje, ki vsakodnevno garajo za golo preživetje. Tako so danes ponosni na svoje volivce, ki so študentje in to pri 28 letih, hkrati pa od države pričakujejo, da jim bo zagotovila in uredila stanovanjsko problematiko.

Tipičen volilec Levice je pri 28ih letih še študent in samo upa, da bo dobil svoj flat ⬇️ 😂 https://t.co/lQATPgbdDu — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) January 10, 2026

Na drugi strani imamo pa delavsko družino, kjer sta starša delavca in imata otroke, zaradi socialnega turizma pa ne moreta do neprofitnega stanovanja, o lastni nepremičnini pa zaradi davčne politike Golobovih ne moreta niti sanjati. “Tipičen volivec Levice je pri 28ih letih še študent in samo upa, da bo dobil svoj flat,” je ob takšni propagandi zapisal ekonomist dr. Matej Lahovnik.

“No, če se zgražamo ob 28 let stari študentki, ki je očitno kakšnih 5 let bluzila. V isto kategorijo sodi šef @strankalevica @LukaMesec – revež je šele lani diplomiral … kar je sicer ob tem še zanimivo: človek ima kot minister prvič v življenju toliko časa, da lahko še študira,” pa profil članov in simpatizerjev Levice opisuje Uroš Urbanija.



https://twitter.com/UrosUrbanija/status/201000278949019285