“Tipičen volilec Levice je pri 28ih letih še študent in samo upa, da bo dobil svoj flat”

Piše: Celjski glasnik
Kako so razvrednotili in še vedno želijo razvrednotiti delo ter pridnega in delovnega človeka, dokazuje tudi predvolilna kampanja stranke Levica.
Mnogim se bolj kot delo danes izplača nedelo, hkrati pa od države pričakujejo, da te bo financirala in ti ponudila ugodnosti, o katerih lahko ljudje, ki vsakodnevno garajo za golo preživetje. Tako so danes ponosni na svoje volivce, ki so študentje in to pri 28 letih, hkrati pa od države pričakujejo, da jim bo zagotovila in uredila stanovanjsko problematiko.
Na drugi strani imamo pa delavsko družino, kjer sta starša delavca in imata otroke, zaradi socialnega turizma pa ne moreta do neprofitnega stanovanja, o lastni nepremičnini pa zaradi davčne politike Golobovih ne moreta niti sanjati. “Tipičen volivec Levice je pri 28ih letih še študent in samo upa, da bo dobil svoj flat,” je ob takšni propagandi zapisal ekonomist dr. Matej Lahovnik.